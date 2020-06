Tadej Pogačar vrnil udarec

Pokljuka - Državno kolesarsko prvenstvo v vožnji na čas se je razpletlo drugače od pričakovanj. Tadej Pogačar je namreč s časom 31,10 presenetljivo osvojil naslov državnega prvaka, na 15,7 kilometra dolgi gorski trasi na Pokljuko je za devet sekund ugnal favoriziranega Primoža Rogliča. Tretji je bil Jan Polanc z zaostankom minute in 47 sekund. Med ženskami je slavila Urška Žigart pred Blažo Pintarič in Urško Bravec.



Na trasi z vzponom do priljubljenega biatlonskega središča so morali kolesarji premagati 721 metrov višinske razlike, v prvem delu pa so se spopadli s 7,9 kilometra dolgim vzponom s povprečnim naklonom 6,9 odstotka.



Mnogi so zaradi klanca v prvem in položnega dela trase v drugem delu zamenjali kolesa s tistimi za kronometer v želji, da bi pridobili kar največ časa. Roglič je traso odpeljal na enem kolesu, medtem ko sta Pogačar in Polanc pred zadnjimi šestimi kilometri zamenjala kolo. Najboljši so v Zgornjih Gorjah preizkušnjo začeli v močnem nalivu.

Prvič zmaga mladcu

Menjava kolesa pa je očitno pomagala Pogačarju do ubranitve naslova v vožnji na čas, potem ko je slavil že lani v okviru maratona Franja. Tako je znova dokazal, da je vse bolj dorasel tekmec lani najboljšemu kolesarju tudi v kronometru. Pogačar in Roglič sta se doslej trikrat pomerila v vožnji na čas na isti dirki, prvič pa je bil boljši mlajši kolesar.



Rogliču tako ni uspela dvojna krona obeh naslovov na članskih preizkušnjah v istem letu, kar je v zgodovini DP uspelo le enemu kolesarju. Saša Sviben je dvojno krono osvojil leta 1997.