  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Tadej Pogačar z veliko prednostjo kralj lestvice UCI, Primož Roglič 32.

    Mednarodna kolesarska zveza je izdala lestvico po zaključku sezone. Tadej Pogačar kraljuje na vrhu, večina slovenskih prvokategornikov nazadovala.
    Tadej Pogačar je kolesarski kralj, to dokazujejo tudi vse lestvice. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Galerija
    Tadej Pogačar je kolesarski kralj, to dokazujejo tudi vse lestvice. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Matic Rupnik
    21. 10. 2025 | 13:00
    21. 10. 2025 | 13:28
    5:51
    A+A-

    Kolesarska sezona se je v nedeljo uradno zaključila, Mednarodna kolesarska zveza (UCI) pa je še zadnjič letos objavila lestvico točkovanja najboljših kolesarjev, med katerimi prepričljivo vodi Tadej Pogačar. Sezono je končal z 11680 točkami, drugouvrščeni Jonas Vingegaard jih ima, denimo, 5944. Primož Roglič je letos nazadoval, z osmega je padel na 32. mesto.

    image_alt
    Primožu Rogliču zmaga, Tadeju Pogačarju Puyolov dres

    Lestvica UCI deluje podobno kot teniški lestvici WTA ali ATP. Kolesar z zmago na kakšnem dogodku dobi točke, ki jih vzdržuje vse do naslednje izvedbe dirke, ko jih mora braniti. Pogačar je tako letos ubranil večino svojih zmag z izjemo dirke po Italiji, kjer ni nastopil. Vseeno je veliko mero točk dobil z zmago na dirki po Flandriji, svoje pa sta prispevala tudi drugo mesto pa Pariz–​Roubaixu in naslov evropskega prvaka.

    Lani je Pogačar sezono končal z 11655 točkami, letos pa jih je torej prejel le 25 več. A dobre vožnje na tritedenskih dirkah prinesejo veliko več točk od enodnevnih dirk, zato je, denimo, razumljiv tudi skok Jonasa Vingegaarda, ki je letos prvič nastopil na dirki po Španiji, zato je prejel skoraj 2500 točk več kot lani.

    Isaac del Toro je največje odkritje letošnje sezone. Že lani je opozarjal nase, letos pa je prikazal izjemen napredek. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
    Isaac del Toro je največje odkritje letošnje sezone. Že lani je opozarjal nase, letos pa je prikazal izjemen napredek. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

    Na tretjem mestu sezono končuje fantastični Isaac del Toro (5514 točk). Pogačarjev ekipni kolega pri Emiratih je vrhunsko dirkal predvsem na italijanskih cestah, v zaključku sezone je kraljeval na enodnevnih preizkušnjah, spomladi pa je bil na pragu zmage na legendarnem Giru. Pozneje ga je sicer premagal Simon Yates, a Mehičan je vseeno napredoval kar 54 mest.

    Edini, ki je še zbral več kot 5000 točk, je Mads Pedersen (5074). Danec je letos nastopal odlično, dober je bil predvsem na spomladanskih klasikah in na dirki po Italiji. Sledijo Joao Almeida, Remco Evenepoel, Tom Pidcock, Mathieu van der Poel, Oscar Onley in Wout van Aert.

    Z izjemo Pogačarja so naši fantje izgubili nekaj točk

    Primož Roglič je zdrsnil na 32. mesto, saj mu ni uspelo ubraniti točk z dirke po Španiji, kjer ni nastopal. Obenem je na dirki po Italiji odstopil, solidno pa je dirkal na dirki po Franciji, kjer se mu je uspelo prebiti do skupnega osmega mesta, prav vse dni pa je bil blizu konkurentom. Dejstvo je, da je imel v sezoni veliko smole, čeprav je bil pogosto v dobri formi. Nedvomno mu pripada mesto, višje od dvaintridesetega, zato lahko upamo, da bo prihodnje leto sreča na njegovi strani.

    Enako lahko trdimo tudi za Mateja Mohoriča, Jana Tratnika in Matevža Govekarja, ki so vsi zaradi pomanjkanja sreče ostali brez nekaterih vidnih rezultatov. Mohorič je nazadoval za 126 mest in je zdaj na 199. mestu. Letos je največ UCI točk prejel za tretje mesto na zadnji etapi dirke po Franciji in peto mesto na VN Montreala. Na njegovo žalost v točkovanje ne šteje bron s svetovnega prvenstva na makadamu, a verjamemo, da bo prihodnje leto s trohico sreče pridobil precej mest. 

    Jan Tratnik letos po kalvariji s poškodbo kolena ni več ujel dobre forme. Na lestvici je izgubil kar 1060 mest in je zdaj 1156. Na 251. mestu je mladi Jakob Omrzel, ki je v članski konkurenci odpeljal le nekaj dirk. Matevž Govekar je 420., Tilen Finkšt 503., Jaka Marolt 554. in Žak Eržen 731. Med najboljšimi tisočimi najdemo še Mihaela Štajnarja in Erazma Valjavca.

    Vseeno pa lestvica Mednarodne kolesarske zveze ne pove prav veliko. Domen Novak in Luka Mezec spadata med najboljše pomočnike na svetu, o njima z izbranimi besedami govorijo številni kolesarski strokovnjaki, njuna plača pa je med višjimi, kar pritiče pomočnikom. A na lestvici UCI ju ni niti blizu prvim mestom, Domen Novak je 1683., Luke Mezgeca pa sploh ni na seznamu, saj ni zbral nobene točke oziroma je zaradi manjše kazni med dirko po Franciji celo v minusu.

    Med državami Slovenija izgublja

    Ker Primož Roglič, Matej Mohorič in Jan Tratnik letos niso osvojili prav veliko točk, je Slovenija nazadovala tudi v seštevku držav. Na vrhu ostajata Belgija in Danska, Slovenija je tretja. A z zelo majhno prednostjo, tik za nami so Italijani, Britanci in Francozi. Še vedno je noro, da se Slovenija, ki ima v svetovni seriji le devet predstavnikov, kosa z državami, ki imajo med elito celotne ekipe.

    Zanimivo, če bi bil Tadej Pogačar država, bi imel na lestvici UCI več točk kot tradicionalno kolesarska Nizozemska, pa tudi kot ZDA in Španija. Vse to so države z izjemno dolgo kolesarsko zgodovino, države, ki so v preteklosti serijsko osvajale največje dirke na svetu. In čeprav živijo za kolesarstvo, jih premaguje slovenski šampion.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    spektakel v Andori

    Primožu Rogliču zmaga, Tadeju Pogačarju Puyolov dres

    Slovenska kolesarska asa sta nastopila na krstnem spektaklu v Andori, o katerem bodo predvajali dokumentarec na Netflixu.
    Miha Hočevar 19. 10. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska elita

    Poleg Pogačarja in Rogliča med kolesarsko elito še osem Slovencev

    V prihajajočem letu bo Slovenija gostila EP v kolesarstvu. Med elito bo dirkalo kar deset fantov, ki imajo v ekipah vsak svoje naloge in obveznosti.
    Matic Rupnik 18. 10. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec legendarne ekipe

    Kolesarskega kluba Adria Mobil ne bo več, kaj bodo storili v Novem mestu?

    Bogdan Fink je govoril o usodi novomeškega kolesarstva. Izpostavlja, da ostajajo vsaj mladinske selekcije. Slovenija za sponzorje ni dovolj zanimiva.
    Matic Rupnik 16. 10. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Matej Mohorič po slabši sezoni: Upam, da se bom iz tega kaj naučil

    Matej Mohorič letos prvič po sezoni 2020 ni dosegel profesionalne zmage. Kljub temu je na svetovnem prvenstvu na makadamu osvojil bron, kar mu vliva motivacijo.
    Matic Rupnik 16. 10. 2025 | 09:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih velja ocena, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Preiskava

    Streljanje v Pivki: mrtva 49-letna ženska in 46-letni moški, oba domačina

    Moški in ženska sta se poznala. Za moškega so ugotovili, da je posedoval orožno listino za dva primerka orožja.
    20. 10. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javna televizija

    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    Po naših informacijah v tem trenutku ni prišlo do zamenjave urednika.
    Pija Kapitanovič 17. 10. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Inflacija vam lahko v 10 letih pobere tudi 20 % prihrankov

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Tri najpogostejše oblike napadov v slovenskih podjetjih (video)

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Elektro Ljubljana: Potrebnega bo manj omrežja, kot ga trenutno načrtujemo

    Trenutna težava so priklopi velikih hranilnikov, ki jih v elektrodistribuciji sploh niso navajeni.
    Borut Tavčar 20. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Gorazd Pfeifer

    V Evropi smo izrinili težko industrijo, kar nas lahko skrbi

    Do zdaj še nihče ni celovito proučil, kaj je jedrska tehnologija prinesla v majhno državo in kako se je to široko znanje nato širilo naprej
    Borut Tavčar 18. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Aktivni odjem elektrike

    Končni odjemalci imajo pravico delovati kot aktivni odjemalci

    Ključni korak za pospešitev aktivnega odjema električne energije je avtomatizacija porabe.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Po daljinskem ogrevanju še daljinsko hlajenje

    Podnebne spremembe zahtevajo uravnavanje temperatur v bivalnih prostorih v obeh smereh, daljinsko hlajenje že uporabljajo tudi v Parizu, Münchnu in na Dunaju.
    Miran Varga 18. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Tadej PogačarPrimož RogličkolesarstvoJonas VingegaardLestvica UCIRemco EvenepoelWout van AertMatej MohoričMathieu Van der PoelUCIsezona 2025

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Velemojster

    V rani mladosti umrl velemoster in influenser v spletnem šahovskem svetu

    Šahovski velemojster in komentator Daniel Naroditsky je umrl v starosti 29 let.
    21. 10. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Reprezentanca

    Na klopi slovenskih košarkaric odslej mladi Madžar

    Košarkarska zveza Slovenije je predstavila novega trenerja, ki jih bo vodil naslednji dve leti. Grka Georgiosa Dikaulakosa je nasledil mladi madžarski strateg.
    21. 10. 2025 | 14:41
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Vojna je Ukrajincem vzela pravico do toplote in svetlobe

    Predstavljajte si družino, ki sedi v temi, v stanovanju, kjer temperatura ne preseže 10 stopinj Celzija. To je resničnost milijonov ljudi – tudi otrok.
    21. 10. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Guangzhou

    Kaja Juvan neuspešna v prvem krogu Guangzhoua

    Najboljši slovenski teniški igralki na kitajskem turnirju WTA 250. Kaja Juvan neuspešna, Veroniki Erjavec kaže bolje.
    21. 10. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Reprezentanca

    Na klopi slovenskih košarkaric odslej mladi Madžar

    Košarkarska zveza Slovenije je predstavila novega trenerja, ki jih bo vodil naslednji dve leti. Grka Georgiosa Dikaulakosa je nasledil mladi madžarski strateg.
    21. 10. 2025 | 14:41
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Vojna je Ukrajincem vzela pravico do toplote in svetlobe

    Predstavljajte si družino, ki sedi v temi, v stanovanju, kjer temperatura ne preseže 10 stopinj Celzija. To je resničnost milijonov ljudi – tudi otrok.
    21. 10. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Guangzhou

    Kaja Juvan neuspešna v prvem krogu Guangzhoua

    Najboljši slovenski teniški igralki na kitajskem turnirju WTA 250. Kaja Juvan neuspešna, Veroniki Erjavec kaže bolje.
    21. 10. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    »Pomembno je, da otrok trenira, ker v tem uživa«

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kos nakita, ki je to jesen še posebej v trendu

    Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Je pomanjkanje kosti še vedno težava?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Zmanjšajte stroške elektrike tudi za več kot polovico

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pohodništvo

    Naša vrhunska športnica prisega na te športne copate

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo