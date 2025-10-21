Tadej Pogačar z veliko prednostjo kralj lestvice UCI, Primož Roglič 32.

Kolesarska sezona se je v nedeljo uradno zaključila, Mednarodna kolesarska zveza (UCI) pa je še zadnjič letos objavila lestvico točkovanja najboljših kolesarjev, med katerimi prepričljivo vodi Tadej Pogačar. Sezono je končal z 11680 točkami, drugouvrščeni Jonas Vingegaard jih ima, denimo, 5944. Primož Roglič je letos nazadoval, z osmega je padel na 32. mesto.

Lestvica UCI deluje podobno kot teniški lestvici WTA ali ATP. Kolesar z zmago na kakšnem dogodku dobi točke, ki jih vzdržuje vse do naslednje izvedbe dirke, ko jih mora braniti. Pogačar je tako letos ubranil večino svojih zmag z izjemo dirke po Italiji, kjer ni nastopil. Vseeno je veliko mero točk dobil z zmago na dirki po Flandriji, svoje pa sta prispevala tudi drugo mesto pa Pariz–​Roubaixu in naslov evropskega prvaka.

Lani je Pogačar sezono končal z 11655 točkami, letos pa jih je torej prejel le 25 več. A dobre vožnje na tritedenskih dirkah prinesejo veliko več točk od enodnevnih dirk, zato je, denimo, razumljiv tudi skok Jonasa Vingegaarda, ki je letos prvič nastopil na dirki po Španiji, zato je prejel skoraj 2500 točk več kot lani.

Isaac del Toro je največje odkritje letošnje sezone. Že lani je opozarjal nase, letos pa je prikazal izjemen napredek. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Na tretjem mestu sezono končuje fantastični Isaac del Toro (5514 točk). Pogačarjev ekipni kolega pri Emiratih je vrhunsko dirkal predvsem na italijanskih cestah, v zaključku sezone je kraljeval na enodnevnih preizkušnjah, spomladi pa je bil na pragu zmage na legendarnem Giru. Pozneje ga je sicer premagal Simon Yates, a Mehičan je vseeno napredoval kar 54 mest.

Edini, ki je še zbral več kot 5000 točk, je Mads Pedersen (5074). Danec je letos nastopal odlično, dober je bil predvsem na spomladanskih klasikah in na dirki po Italiji. Sledijo Joao Almeida, Remco Evenepoel, Tom Pidcock, Mathieu van der Poel, Oscar Onley in Wout van Aert.

Z izjemo Pogačarja so naši fantje izgubili nekaj točk

Primož Roglič je zdrsnil na 32. mesto, saj mu ni uspelo ubraniti točk z dirke po Španiji, kjer ni nastopal. Obenem je na dirki po Italiji odstopil, solidno pa je dirkal na dirki po Franciji, kjer se mu je uspelo prebiti do skupnega osmega mesta, prav vse dni pa je bil blizu konkurentom. Dejstvo je, da je imel v sezoni veliko smole, čeprav je bil pogosto v dobri formi. Nedvomno mu pripada mesto, višje od dvaintridesetega, zato lahko upamo, da bo prihodnje leto sreča na njegovi strani.

Enako lahko trdimo tudi za Mateja Mohoriča, Jana Tratnika in Matevža Govekarja, ki so vsi zaradi pomanjkanja sreče ostali brez nekaterih vidnih rezultatov. Mohorič je nazadoval za 126 mest in je zdaj na 199. mestu. Letos je največ UCI točk prejel za tretje mesto na zadnji etapi dirke po Franciji in peto mesto na VN Montreala. Na njegovo žalost v točkovanje ne šteje bron s svetovnega prvenstva na makadamu, a verjamemo, da bo prihodnje leto s trohico sreče pridobil precej mest.

Jan Tratnik letos po kalvariji s poškodbo kolena ni več ujel dobre forme. Na lestvici je izgubil kar 1060 mest in je zdaj 1156. Na 251. mestu je mladi Jakob Omrzel, ki je v članski konkurenci odpeljal le nekaj dirk. Matevž Govekar je 420., Tilen Finkšt 503., Jaka Marolt 554. in Žak Eržen 731. Med najboljšimi tisočimi najdemo še Mihaela Štajnarja in Erazma Valjavca.

Vseeno pa lestvica Mednarodne kolesarske zveze ne pove prav veliko. Domen Novak in Luka Mezec spadata med najboljše pomočnike na svetu, o njima z izbranimi besedami govorijo številni kolesarski strokovnjaki, njuna plača pa je med višjimi, kar pritiče pomočnikom. A na lestvici UCI ju ni niti blizu prvim mestom, Domen Novak je 1683., Luke Mezgeca pa sploh ni na seznamu, saj ni zbral nobene točke oziroma je zaradi manjše kazni med dirko po Franciji celo v minusu.

Med državami Slovenija izgublja

Ker Primož Roglič, Matej Mohorič in Jan Tratnik letos niso osvojili prav veliko točk, je Slovenija nazadovala tudi v seštevku držav. Na vrhu ostajata Belgija in Danska, Slovenija je tretja. A z zelo majhno prednostjo, tik za nami so Italijani, Britanci in Francozi. Še vedno je noro, da se Slovenija, ki ima v svetovni seriji le devet predstavnikov, kosa z državami, ki imajo med elito celotne ekipe.

Zanimivo, če bi bil Tadej Pogačar država, bi imel na lestvici UCI več točk kot tradicionalno kolesarska Nizozemska, pa tudi kot ZDA in Španija. Vse to so države z izjemno dolgo kolesarsko zgodovino, države, ki so v preteklosti serijsko osvajale največje dirke na svetu. In čeprav živijo za kolesarstvo, jih premaguje slovenski šampion.