Tadej Pogačar že 237 zaporednih tednov na tronu

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar ostaja prvi na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci. S tretjo zmago na spomeniku po Flandriji je ubranil točke iz lanske sezone in ima še naprej slabih 5000 točk naskoka pred zasledovalci. Med njimi je na četrtem mestu tudi Belgijec Remco Evenepoel, ki bo izpustil naslednji spomenik sezone Pariz-Roubaix.

Pogačar je na vrhu lestvice Ucija že 247 tednov, od tega 237 zaporednih od 28. septembra 2021.

Po novi sijajni predstavi na tlakovanih odsekih Flandrije je ohranil 11.635 točk, drugi je ostal Danec Jonas Vingegaard s 6885,14 točke, tretji pa je Pogačarjev moštveni kolega pri emiratih Mehičan Isaac del Toro (6789), ki ta teden nastopa po Baskiji.

Pogačar bo skušal v nedeljo na dirki Pariz-Roubaixu zaokrožiti zbirko zmag na vseh petih spomenikih. Ob letošnjem prvem naslovu na Milano-Sanremu in tretjem po Flandriji ima še tri zmage na Liege-Bastogne-Liege in pet zaporednih po Lombardiji.

Nič pa ne bo od debija Evenepoela v »severnem peklu« Roubaixa. Potem ko je njegova ekipa dolgo skrivala, da bo nastopil po Flandriji, čeprav se je tam večkrat pripravljal vse od zime, je hitro potrdila, da olimpijskega prvaka na tlakovanih odsekih Roubaixa ne bo. Na lestvici je Evenepoel četrti s 5625,86 točke.

Glavni tekmeci Pogačarja v nedeljo bodo predvsem na lestvici sedmi Danec Mads Pedersen, osmi Nizozemec Mathieu van der Poel, devetouvrščeni Belgijec Wout Van Aert in Italijan Filippo Ganna, na lestvici Ucija šele 77.

Matej Mohorič je v dobri formi. FOTO: Jasper Jacobs/AFP

Od Slovencev je eno mesto na lestvici izgubil Primož Roglič, ki ta teden tekmuje po Baskiji in lovi svojo tretjo zmago po 2018 in 2021. Zdaj je 38. Matej Mohorič, ki bo skušal na Roubaixu nadgraditi osmo mesto iz Flandrije, je pridobil 63 mest in je 124. Jakob Omrzel je padel na 270. mesto, med 500 pa sta še Matevž Govekar na 309. in Žak Eržen na 472. mestu.

Po Baskiji od Slovencev nastopata še Gal Glivar (531.), Domen Novak (1741.) in Roman Ermakov (2330.), ki je pred kratkim dobil slovensko licenco.

Slovenija je ohranila četrto mesto na lestvici držav, še naprej vodi Belgija pred Dansko in Francijo.

Na ženski lestvici je po zmagi po Flandriji prednost precej povišala Nizozemka Demi Vollering. Zdaj ima pred rojakinjo Loreno Wiebes 1153 točk naskoka. Na tretje mesto je napredovala Marlen Reusser, ki pa si je po Flandriji zlomila vretence v spodnjem delu hrbta in bo dlje časa odsotna iz karavane.

Od Slovenk je še naprej najvišje Urška Žigart, ki je 48. kolesarka sveta. Med 500 najboljšimi sta še upokojena Eugenia Bujak na 240. in Nika Bobnar na 277. mestu.