  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Tadej Pogačar že 237 zaporednih tednov na tronu

Slovenski as je na lestvici Mednarodne kolesarske zveze ohranil skoraj 5000 točk prednosti pred Jonasom Vingegaardom. Matej Mohorič pridobil 63 mest.
Zdi se, da najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja lahko ustavi le nesreča. FOTO: David Pintens/AFP
Galerija
Š. R., STA
7. 4. 2026 | 08:45
3:38
A+A-

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar ostaja prvi na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci. S tretjo zmago na spomeniku po Flandriji je ubranil točke iz lanske sezone in ima še naprej slabih 5000 točk naskoka pred zasledovalci. Med njimi je na četrtem mestu tudi Belgijec Remco Evenepoel, ki bo izpustil naslednji spomenik sezone Pariz-Roubaix.

Pogačar je na vrhu lestvice Ucija že 247 tednov, od tega 237 zaporednih od 28. septembra 2021.

Po novi sijajni predstavi na tlakovanih odsekih Flandrije je ohranil 11.635 točk, drugi je ostal Danec Jonas Vingegaard s 6885,14 točke, tretji pa je Pogačarjev moštveni kolega pri emiratih Mehičan Isaac del Toro (6789), ki ta teden nastopa po Baskiji.

Pogačar bo skušal v nedeljo na dirki Pariz-Roubaixu zaokrožiti zbirko zmag na vseh petih spomenikih. Ob letošnjem prvem naslovu na Milano-Sanremu in tretjem po Flandriji ima še tri zmage na Liege-Bastogne-Liege in pet zaporednih po Lombardiji.

Nič pa ne bo od debija Evenepoela v »severnem peklu« Roubaixa. Potem ko je njegova ekipa dolgo skrivala, da bo nastopil po Flandriji, čeprav se je tam večkrat pripravljal vse od zime, je hitro potrdila, da olimpijskega prvaka na tlakovanih odsekih Roubaixa ne bo. Na lestvici je Evenepoel četrti s 5625,86 točke.

Glavni tekmeci Pogačarja v nedeljo bodo predvsem na lestvici sedmi Danec Mads Pedersen, osmi Nizozemec Mathieu van der Poel, devetouvrščeni Belgijec Wout Van Aert in Italijan Filippo Ganna, na lestvici Ucija šele 77.

Matej Mohorič je v dobri formi. FOTO: Jasper Jacobs/AFP

Od Slovencev je eno mesto na lestvici izgubil Primož Roglič, ki ta teden tekmuje po Baskiji in lovi svojo tretjo zmago po 2018 in 2021. Zdaj je 38. Matej Mohorič, ki bo skušal na Roubaixu nadgraditi osmo mesto iz Flandrije, je pridobil 63 mest in je 124. Jakob Omrzel je padel na 270. mesto, med 500 pa sta še Matevž Govekar na 309. in Žak Eržen na 472. mestu.

Po Baskiji od Slovencev nastopata še Gal Glivar (531.), Domen Novak (1741.) in Roman Ermakov (2330.), ki je pred kratkim dobil slovensko licenco.

Slovenija je ohranila četrto mesto na lestvici držav, še naprej vodi Belgija pred Dansko in Francijo.

Na ženski lestvici je po zmagi po Flandriji prednost precej povišala Nizozemka Demi Vollering. Zdaj ima pred rojakinjo Loreno Wiebes 1153 točk naskoka. Na tretje mesto je napredovala Marlen Reusser, ki pa si je po Flandriji zlomila vretence v spodnjem delu hrbta in bo dlje časa odsotna iz karavane.

Od Slovenk je še naprej najvišje Urška Žigart, ki je 48. kolesarka sveta. Med 500 najboljšimi sta še upokojena Eugenia Bujak na 240. in Nika Bobnar na 277. mestu.

Več iz teme

Tadej PogačarLestvica UCIMatej MohoričPrimož RogličRemco EvenepoelJonas Vingegaard

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo