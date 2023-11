Tadej Pogačar zmagal in užival med Japonci

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec ekshibicijskega kriterija po Saitami, ki predstavlja promocijo dirke po Franciji. V ciljnem šprintu je ugnal zmagovalca dirke po Španiji, Američana Seppa Kussa, tretje mesto pa je ob svojem zadnjem nastopu v cestnem kolesarstvu osvojil Slovak Peter Sagan.

Pogačar je bil v zadnjem krogu v šprintu nekoliko navkreber iz predora močnejši od Kussa in slavil zmago na ekshibiciji, ki poteka vse od leta 2013 kot japonska promocija Toura na. Na kriteriju sta sicer nastopila še dva Slovenca. V dresu Jumbo-Visme, zadnjič pod tem imenom, je nastopil Jan Tratnik, za Bahrain Victorious pa Matevž Govekar.

»Zelo sem vesel, da sem lahko sploh tu, da so me povabili in da lahko sodelujem na tem dogodku z izjemnim vzdušjem. Lepo je zmagati pred vso to množico. Tega ne bom nikoli pozabil,« je v prvem odzivu za organizatorje dejal 25-letni Pogačar: »Je nekoliko drugačna izkušnja kot na Touru. Tu imajo navijači veliko različnih pripomočkov s tvojim imenom, lučkami, veliko je igrač in fotografij s podobami kolesarjev. Poleg tega so zelo glasni, všeč mi je,« je dodal letos zmagovalec 17 dirk poklicne ravni.

»Varčeval sem moči za en velik napad na majhnem klancu, Sepp pa je bil z mano. Bilo je popolno, saj je bil tudi on zelo močan in lahko sva se odlepila. Ujela sva tudi Petra Sagana, ki je bil že malce utrujen, ker je bil ves dan aktiven. Nato sem čakal na eno pravo priložnost in jo izkoristil,« je o poteku kriterija dodal slovenski as.

Zadnjič je Pogačar oblekel tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja z dirke po Franciji, ki jo je osvojil štirikrat zapovrstjo. Tudi poročevalec ga je vprašal, če bi se rad naslednje leto v Saitami množici predstavil v majici rumene barve. »Bomo videli. Upajmo,« je v smehu odvrnil Pogačar, ki še ni razkril načrtov za sezono 2024.

Je pa dan prej v Saitami v pogovoru s predstavniki medijev dejal, da se veseli dirkanja na Touru proti tekmecu, kot je Danec Jonas Vingegaard. Ta je dobil zadnji dve francoski pentlji, Pogačar pa je bil najboljši leta 2020 in 2021. »Najin prestiž za zdaj temelji zgolj na dirki po Franciji, ampak menim, da bi se lahko v prihodnje pomerila tudi na drugih dirkah in razvila rivalstvo za zgodovino,« je v soboto dejal prvi kolesar svetovne lestvice.