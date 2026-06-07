Tadej Pogačar je zelo hiter in precej suh

Številne kolesarske ekipe počasi zaključujejo višinske priprave na dirko po Franciji. V Sierri Nevadi so zbrani tudi kolesarji ekip UAE Emirates na čelu s Tadejem Pogačarjem in Red Bull-Bora Hansgrohe. Prav iz ekipe Primoža Rogliča in Jana Tratnika, ki ju na Touru najbrž ne bo, so prišle novice o fizioloških spremembah Pogačarja.

Štirikratni zmagovalec Toura in dvakratni svetovni prvak je po mnenju kolesarjev Bore odlično pripravljen, izgubil naj bi tudi precej kilogramov.

»Videti je zelo hiter in precej suh,« je Pogačarjevo izgubo kilogramov komentiral kolesar nemške ekipe Maxim van Gils.

»Res nismo vozili počasi, ampak Tadej se je vzpenjal izjemno hitro. Sprva smo mislili, da to počne, da bi malo blefiral in da se bo nekaj ovinkov pozneje ustavil in se skril v grmovju. Ko pa smo prišli do vrha, smo ga spet videli. Očitno je bila ta hitrost zanj normalna,« je za cyclinguptodate dejal Belgijec.

V prvem delu sezone se je Pogačar osredotočil na spomladanske klasike, pri katerih je v krajših vzponih dobro imeti kakšen kilogram mišic več, večdnevne dirke pa zahtevajo drugačne lastnosti. Na dolgih vzponih, ki tekmovalce čakajo na dirki po Franciji, pa je optimalna teža drugačna.

Tour se bo začel 4. julija v Barceloni, še pred njim pa bo slovenski šampion kolesaril na dirki po Švici.