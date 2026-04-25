Tadeja Pogačarja izziva znanilec francoske revolucije

Ko Tadej Pogačar (UAE) na kateri od dirk zasede »le« drugo mesto, se v kolesarskem svetu sproži pravo valovanje. Odkar ga je na Pariz–Roubaix ugnal Wout van Aert (Visma Lease a Bike), so se pomnožile smele napovedi tekmecev in komentatorjev, da je slovenski »vesoljec« premagljiv tudi na preizkušnjah, na katerih se počuti precej bolj domače. Mednje sodi Liège–Bastogne–Liège, kjer ga bo jutri izzval tudi znanilec francoske kolesarske revolucije Paul Seixas (Decathlon).

»Kampanja v Ardenih je bila za ekipo doslej uspešna in upam, da lahko na tem gradimo za Liège. Fantje so na drugih dirkah delovali dobro in tudi Benoît Cosnefroy je v izjemni formi, zato mislim, da smo v dobrem položaju, da dosežemo velik rezultat,« je povedal Pogačar.