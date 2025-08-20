Tadeja Pogačarja med treningom pustite pri miru

Tadej Pogačar je najboljši kolesar na svetu. Je globalna zvezda, ki ga na vsakem koraku spremljajo številni oboževalci, ki si od njega želijo fotografijo ali pa avtogram. Ker pa je kolesarstvo zunanji šport, mora aktualni svetovni prvak vseskozi trenirati med ljudmi, ki ga na vožnjah pogosto zmotijo, saj se ne zavedajo, da prav v tistem trenutku dejansko opravlja svoje delo.

Zato je na nedavni kolesarski dirki po Švici, kjer je ob cesti spremljal svojo srčno izbranko Urško Žigart, navdušil z novim dresom, na katerem piše, naj ga navijači »ne motijo in ne fotografirajo«. Njegova oprava je na družabnih omrežjih postala pravi hit, nekateri pa se sprašujejo, kako mu je uspelo prepričati svojega delodajalca, da mu ni potrebno nositi vseh sponzorskih napisov.

Dirko po Romandiji za dekleta je sicer dobila domačinka Elise Chabbey v dresu francoskega FDJ-Sueza, Urška Žigart pa je skupno zmago izgubil tudi zaradi napake na zadnjem spustu. Ob cesti je zanjo navijal tudi Tadej Pogačar, ki se konec septembra sicer odpravlja v Kanado, kjer bo nastopil na dveh enodnevnih dirkah v Montrealu in Quebecu. Kmalu zatem ga čaka svetovno prvenstvo, kjer bi lahko ob cestni dirki vozil celo na kronometru, le teden dni kasneje pa bo dirkal še na prvenstvu stare celine.

Sezono bo, tako kot ponavadi, zaključil na spomeniku po Lombardiji, kjer bo napadal svojo peto zmago, le dan kasneje pa ga čaka še rekreativna dirka »S Klanca v klan'c«, ki bo kolesarje s Klanca pri Komendi popeljala na Krvavec.