Tadeja Pogačarja na dan počitka rešuje prenosna klima

Prvi dan premora na Touru je vodilni Tadej Pogačar (UAE) preživel oddaljen od medijskih mikrofonov, a to vseeno ni bil dan zatišja, kakršnega so si želeli pri ekipi UAE. Sredi vročinskega vala v Centralnem masivu so v hotelu ostali brez hlajenja. A to bržkone ne bo pretirano vplivalo na nadaljevanje dirke slovenskega šampiona, v moštvu so zagato rešili z uporabo prenosnih klimatskih naprav.

Zaplet, o katerem je prvi poročal španski novinar Sergi Lopez Egea (pogovor z njim smo objavili v zadnji številki Nedela), je za Delo potrdil Andrej Hauptman. »Smo brez klimatskih naprav, a smo kolesarjem priskrbeli prenosne, tako da je ta težava rešena,« je sporočil 51-letni športni direktor ekipe UAE.