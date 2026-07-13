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Tadeja Pogačarja na dan počitka rešuje prenosna klima

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Tadej Pogačar se tako kot vsi kolesarji na Touru hladi na vse možne načine. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Galerija
Tadej Pogačar se tako kot vsi kolesarji na Touru hladi na vse možne načine. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Miha Hočevar
13. 7. 2026 | 17:52
13. 7. 2026 | 18:01
4:24
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Prvi dan premora na Touru je vodilni Tadej Pogačar (UAE) preživel oddaljen od medijskih mikrofonov, a to vseeno ni bil dan zatišja, kakršnega so si želeli pri ekipi UAE. Sredi vročinskega vala v Centralnem masivu so v hotelu ostali brez hlajenja. A to bržkone ne bo pretirano vplivalo na nadaljevanje dirke slovenskega šampiona, v moštvu so zagato rešili z uporabo prenosnih klimatskih naprav.

Zaplet, o katerem je prvi poročal španski novinar Sergi Lopez Egea (pogovor z njim smo objavili v zadnji številki Nedela), je za Delo potrdil Andrej Hauptman. »Smo brez klimatskih naprav, a smo kolesarjem priskrbeli prenosne, tako da je ta težava rešena,« je sporočil 51-letni športni direktor ekipe UAE.

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