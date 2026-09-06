Tadeja Pogačarja ne bo, Slovenija potrebuje kapetana

Medtem ko se Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) in Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) borita za najvišja mesta na Vuelti, Tadej Pogačar (UAE) ostaja v domači oskrbi. V njej bo po padcu v 8. etapi dirke po Španiji, pri katerem si je zlomil ključnico in sedmo vratno vretence, ostal še lep čas. Sezona 2026 je zanj končana, slovenska reprezentanca pa potrebuje novega kapetana za svetovno prvenstvo v Montrealu in evropsko prvenstvo na domačih cestah.

Četudi bo izpustil vse septembrske in oktobrske izzive, pa bo Pogačar najuspešnejši kolesar v karavani, saj je do nesrečnega padca slavil 22 zmag v 45 tekmovalnih dnevih.