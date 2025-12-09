Pred Tadejem Pogačarjem le še dva Slovenca

Športnik leta 2025: Tadej Pogačar bo stežka ponovil, kaj šele presegel to skorajda brezhibno sezono, smo zapisali pred letom dni, ko so mu po 25 zmagah v letu 2024 tretjič podelili kipec za slovenskega športnika leta. Včeraj je najboljši kolesar na svetu tudi četrtega prejel na daljavo, saj se v Španiji že pripravlja na naslednje tekmovalno leto, v katerem bo rdeča nit enaka kot skozi vso njegovo kariero – stremenje h kolesarski popolnosti.

Po golih številkah Pogačar letos ni presegel lanskega izkupička, saj je od februarja do oktobra slavil »le« 20 zmag. Pravi kontekst njegovim uspehom daje njihova teža. Malodane vse zmage si je prikolesaril na najvišji tekmovalni ravni (le dirka Tre Valli Varesine ni sodila v svetovno serijo ali velika tekmovanja), večino si je priboril v epskem slogu. Ni čudno, da je ...