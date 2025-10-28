Tadeju Pogačarju bo pomagal tudi Harry Potter

Ekipa UAE Emirates je popolnila vrste za sezono 2026. Tadej Pogačar je dobil še enega eminentnega pomočnika, k Emiratom prihaja francoski »Harry Potter« Benoit Cosnefroy, ki se je v minuli sezoni ubadal s poškodbami, pred tem pa je bil eden boljših kolesarjev za enodnevne klasike predvsem v Ardenih.

V karieri je že dobil klasiki v Quebecu in Plouayu, letos pa od junijske dirke po Švici, kjer se je poškodoval, 30-letnik ni več tekmoval. V Franciji se ga je zaradi očal in »piflarskega« izgleda prijel kar nadimek Harry Potter, ki je všeč tudi Cosnefroyu.

Emirati so podaljšali pogodbo s Timom Wellensom, ki ostaja ob dobrem prijatelju Pogačarju, čeprav naj bi imel na mizi zanimivo ponudbo za vrnitev k Lottu, kjer bi bil kapetan in dirkal na svoj rezultat.

Vsaj še eno sezono bo z Emirati tudi 36-letni Vegard Stake Langen, ki je član ekipe vse od prihoda Emiratov k ekipi Lampre leta 2017. Pogodbo je podaljšal tudi 26-letni Danec Julius Johansen. V moštvu ob Pogačarju ostaja tudi Domen Novak.

Zanimivo pa je, da imajo Emirati na svojem računu že prvo zmago za sezono 2026, čeprav se sploh še ni začela. Zmaga Isaaca del Tora na mehiškem državnem prvenstvu namreč ne šteje kot rekordna 97. zmaga ekipe v letošnji sezoni, šteje že za prihodnje leto, zato lova na ponovitev sanjskega leta 2025 ne bodo začeli z ničlo, temveč z enico na računu.