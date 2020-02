Tadeju Pogačarju dirka po Valencii

Valencia



Že med favoriti za zmago na Touru

je prihodnost slovenskega in svetovnega kolesarstva na najvišji ravni. To je malodane soglasna ocena kolesarskih komentatorjev in strokovnjakov z vseh vetrov, ki jih je 21-letni Slovenec znova navdušil na dirki po Valencii. V kraljevski 4. etapi si je v velikem slogu prikolesaril rumeno majico in jo v zadnji 5. etapi brez težav tudi ubranil.Kolesarski svet ta čas govori predvsem o mladcu iz Klanca pri Komendi, ki v dresu ekipe UAE deluje kot najbolj prekaljen profesionalec, čeprav je na tej ravni začel šele svojo drugo sezono. Na računu ima od danes že 11 zmag, osem si jih je prikolesaril lani, med njimi skupne zmage na dirkah po Algarveju in Kaliforniji ter kar tri etapne zmage na Vuelti, ki jo je končal na 3. mestu.Letos je za njim šele prva dirka in je zmagal že trikrat, bil je popolni gospodar dirke po Valencii, ki sicer ne šteje v točkovanje svetovne serije, vendar se na njej ni zbrala nič slabša konkurenca, saj je to bila prva sezonska etapna preizkušnja na evropskih tleh.Pogačar je bil najboljši na obeh ciljnih vzponih, v 2. in 4. etapi, pripadla mu je še končna zmaga, ki jo je v današnji kratki ravninski etapi (le 97 km) branil tudi tako, da je pred šprinterskim zaključkom kolesaril tam, kjer je najbolj varno, na čelu karavane. Ko so pobudo prevzeli največji mojstri hitrosti, se je vendarle umaknil (zasedel je 22. mesto), zmago pa je v tesnem dvoboju z rojakom Dylanom Groenewegnom slavil Fabio Jakobsen.Junak dirke pa je kajpak Pogačar, ki ga, čeprav je do štarta še skoraj pet mesecev, mnogi že uvrščajo v krog favoritov za zmago na Touru.»Ta zmaga mi pomeni zelo veliko po vsem trdem delu, ki smo ga opravil pozimi, neverjetno je dobiti že prvo dirko v sezoni. Dobro sem pripravljen, vendar še nisem na ravni z lanske Vuelte. Čaka me še veliko višinskih priprav, generalka pred Tourom pa bo kriterij Dauphine. Kajpak me pred tem čaka še kopica drugih dirk, po Združenih arabskih emiratih, Pariz–Nica, po Baskiji in ardenske klasike,« je svoje načrte kratko in jedrnato za Eurosport predstavil Pogačar.