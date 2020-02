Sierra Bernia - Tadej Pogačar je tudi v 4. etapi dirke Po Valencii pokazal svoj neizmerni potencial. Napadel je 2,5 km pred ciljem na Sierri Bernia in nihče mu ni mogel slediti.



Komaj 21-letni slovenski as, ki je bil najboljši tudi v 2. etapi, je slavil že svojo 10. zmago med profesionalci in oblekel tudi rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku, ki jo bo branil v jutrišnji zadnji etapi.



Več sledi.