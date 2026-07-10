Karavani Toura je prav prišel mirnejši šprinterski dan v 7. etapi, ki jo je v Bordeauxu dobil Tim Merlier (Soudal Quick Step). Tako je lažje zbrala vtise o tem, kar se je zgodilo dan poprej. Tadej Pogačar (UAE) je z izjemno predstavo v 6. etapi z vzponom na Tourmalet do temeljev pretresel 113. dirko po Franciji, na kateri se zdi, da mu lahko peto zmago v Parizu prepreči le še kaj nepredvidenega.

»Etapa se mi ni zdela primerna za tak napad zaradi zadnjega klanca, ki sploh ni bil pravi klanec. Presenečen sem bil nad njegovo potezo, a bolj, ko je šla etapa h koncu, bolj je bilo jasno, da Tadejeva taktika vodi k uspehu,« je Pogačarjev napad analiziral nekdanji slovenski profesionalec Jure Pavlič.