Tanja Žakelj se že veseli bitk s seboj

Tanja Žakelj še ni rekla zadnje bsede v gorskem kolesarstvu. FOTO: Igor Mali

Presenetila jo je prestavitev OI

Namesto na OI se bo letos osredotočila na svetovni pokal in SP v avstrijskem Leogangu. FOTO: Leon Vidic/Delo

Tekmovala bo, dokler bo zdrava

Ljubljana – Najboljša slovenska gorska kolesarkabo v nedeljo na Črnem Vrhu nad Idrijo branila naslov državne prvakinje, ki ga je lani osvojila še osmič. Kljub pomanjkanju prave konkurence na domačih tleh se prve tekme po dolgem premoru veseli in ostaja motivirana za to in prihodnje sezone na mednarodni ravni.Po več kot štirimesečnem premoru bo tudi za 31-letno Ledinčanko nastopil čas, da se znova preizkusi na uradni dirki. Nastopala ni vse od konca februarja, ko je na tekmi dvojic s Čehinjona Cipru zasedla četrto mesto. Forme po tako dolgem času brez dirk ni mogla oceniti.»Nehvaležno je napovedati karkoli. Niti nimam s čim primerjati forme. Preprosto se veselim prave dirke po tako dolgem času. Tja grem uživati in upam, da mi bo šlo v redu," je uvodomaPrimorka. Na državnem prvenstvu bo lovila deveti naslov, steza na Črnem Vrhu pa ji ustreza.»Tam sem že dirkala, vsaj predvidevam, da bo steza enaka kot v slovenskem pokalu v zadnjih letih. Je telesno zahtevna s številnimi spremembami ritma. Ponavadi se prireditelji zelo potrudijo ter poskrbijo, da je zahtevno in privlačna,« o progi razmišlja Žakljeva.Tekmic navzlic atraktivnosti in dolgemu premoru na DP ne bo veliko. Pravzaprav je med prijavljenimi članicami le»Res je na štartu za zdaj med prijavljenimi le Vita, lahko se pojavi tudi. Mogoče še katera. V zadnjih letih nas je v tej disciplini zelo malo deklet, tako da na domačih tleh tekmujem z veterani, ki štartajo nekaj minut za nami. Prihaja pa ta dirka po tako dolgem času, da se veselim že bitke same s seboj,« je dejala Žakljeva.V tem pogledu motivacije 31-letni gorski kolesarki, ki je bila na državnem prvenstvu v cestni dirki na Ambrož pod Krvavcem šesta, ne bo zmanjkalo. »Glede tega nimam skrbi. Mislim, da bom zelo motivirana, ker dirk v moji disciplini ni bilo že toliko časa. Resda se včasih malce težje motiviram, ampak zdaj ne bo težav, poleg tega bo na sporedu domače državno prvenstvo in ob stezi pričakujem tudi nekaj gledalcev,« je dodala Primorka.Pravi, da se je s trenutnim položajem v svetu zaradi novega koronavirusa brezpredmetno ukvarjati. »Virus je pošteno ohromil svet športa. Tudi naš ni izjema in tudi v prihodnje lahko pričakujemo še kakšno spremembo. Proti temu se pač ne moremo boriti. Ampak tiste tekme, ki bodo, verjemite, da jih bomo športniki na polno zagrabili,« je poudarila Žakljeva.V tej sezoni jo je najbolj presenetila prestavitev olimpijskih iger v Tokiu, ki bodo na sporedu naslednje poletje. »Zagotovo bi si OI v Tokiu želela že letos. Ko se je vse začelo, sem potihem upala, da bodo prestavljene na poznejši termin v sezoni, saj športniki ves čas stopnjujemo formo za velika tekmovanja. V teh štirih letih sem računala na olimpijske igre, a jih letos ne bo. Zato bomo skušali biti najboljši naslednje leto,« se ne obremenjuje gorska kolesarka.Namesto na OI se bo letos osredotočila na svetovni pokal in SP v avstrijskem Leogangu. »Mogoče je od vseh dirk ravno svetovno prvenstvo najbolj vprašljivo. Če se tekem svetovnega pokala katera od držav ne bo mogla udeležiti zaradi omejitev, bo tekmovanje potekalo naprej. Brez pomena pa bi bilo organizirati svetovno prvenstvo, če se ga kakšna večja država ne bi mogla udeležiti,« je poudarila Žakljeva.»Koledar je zelo okrnjen, vsega skupaj bodo na dveh prizoriščih izpeljane tri tekme. Treba bo zagrabiti te tekme na polno. Bo pa zelo težko, saj si bodo dirke sledile ena za drugo,« o svetovnem pokalu razmišlja trenutno 21. gorska kolesarka na lestvici Mednarodne kolesarske zveze.Žakljevo je v želji po čim boljši pripravi na mednarodno sezono malce potrlo dejstvo, da bo večina dirk na slovenskih tleh v njeni disciplini v poznejšem terminu in se bodo pokrivala z mednarodnimi preizkušnjami. »V Sloveniji se bom udeležila tistih dirk, ki se jih bo mogoče udeležiti. Najprej je tu državno prvenstvo, potem 23. avgusta dirka v Kočevju, ki bo mednarodna in na kateri predvidevam številčno udeležbo. Malce žal mi je, da niso še kakšne tekme slovenskega pokala uvrstili v poletni čas. Večina jih je postavljenih v september, oktober in v tem primeru se dirk pri nas ne bom mogla udeležiti,« dodaja Žakljeva.Na mednarodni ravni je konkurenca precej večja kot na domačih tleh, zato se vse težje kosa z mlajšimi tekmicami. Še zdaleč pa ne razmišlja o koncu športne poti. »Dokler o tem ne bom razmišljala, kaj več o tem ne morem povedati. Dokler sem zdrava in mi je v veselje trenirati, bom stremela po tem, da bi bila še kdaj med najboljšimi v svetovnem pokalu. Občutim in vem, da je to vse težje, a se vseeno ne predajam,« je za konec poudarila najboljša slovenska gorska kolesarka.