Tarling novi rekorder, Mohorič zaokrožil najboljšo deseterico

Britanski kolesar Joshua Tarling je v drugi etapi preizkušnje Renewi Tour v Belgiji upravičil vlogo prvega favorita. Član ekipe Ineos Grenadiers, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Glasgowu v vožnji na čas zablestel z bronasto kolajno, je bil na 13,6 kilometra dolgem kronometru v Sluisu prepričljivo najboljši, saj je drugouvrščenega Belgijca Tima Wellensa prehitel za 14 sekund.

Tudi na naslednjih treh mestih so pristali domači kolesarji, in sicer Yves Lampaert, Jasper Stuyven in Florian Veermeerch. Matej Mohorič, edini slovenski predstavnik na dirki, ki se je nekdaj imenovala Po Beneluksu in na kateri je gorenjski član moštva Bahrain-Victorious zmagal leta 2018, pred dvema letoma pa dobil etapo, je tokrat zasedel deseto mesto. Za najhitrejšim Tarlingom je zaostal za 26 sekund. Mohorič je deseti tudi v skupni razvrstitvi, v kateri so rezultati pri vrhu enaki, kot so bili v kronometru.

Matej Mohorič je kronometer končal na desetem mestu. FOTO: Tim De Waele/Reuters

Tarling je z zmago postal najmlajši zmagovalec etape na dirkah svetovne serije. Šteje namreč komaj 19 let in 190 dni, dosedanji rekorder pa je bil z 19 leti in 258 dnevi Čeh Mattias Vacek, ki je rekord dosege na dirki po Združenih arabskih emiratih. Slovenski as Tadej Pogačar je na tej lestvici na petem mestu, mlajša zmagovalca od njega sta bila še Belgijec Remco Evenepoel in Španec Yuan Ayuso.