    Kolesarstvo

    Tatovi ukradli ekipo Visma Lease a Bike

    Po poročanju različnih medijev so tatovi nizozemskemu moštvu iz tovornjaka nedaleč stran od Torina odtujili 18 koles.
    Danski zvezdnik Jonas Vingegaard je v svojo korist odločil včerajšnjo drugo etapo dirke po Španiji. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Danski zvezdnik Jonas Vingegaard je v svojo korist odločil včerajšnjo drugo etapo dirke po Španiji. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    M. Š., STA
    25. 8. 2025 | 12:59
    25. 8. 2025 | 12:59
    1:53
    Kolesarsko moštvo Visma Lease a Bike se je na dirki po Španiji znašlo na tarči drznih zmikavtov. Kot so sporočili iz nizozemske ekipe, so včeraj iz tovornjaka mehanikov ukradli več koles, potem ko je njihov prvi zvezdnik, Danec Jonas Vingegaard, zmagal na drugi etapi Vuelte.

    »Vlomili so v tovornjak naših mehanikov in nam ukradli več koles,« so sporočili iz ekipe. »Naši mehaniki trdo delajo, da bi zagotovili, da bo ekipa popolnoma pripravljena na tretjo etapo. Policija je že začela preiskavo incidenta.« Incident se je zgodil v bližini hotela nedaleč od Torina, v katerem so prenočili člani moštva. Ekipi Movistar in Lidl-Trek, ki sta bila prav tako nastanjeni v hotelu, nista bili oškodovani.

    Po poročanju različnih medijev so tatovi iz tovornjaka odtujili 18 koles. V ekipi niso navedli njihove vrednosti, ta pa naj bi znašala vsaj 250.000 evrov. Za zdaj ni novic o tem, ali bi lahko manjkajoča kolesa kakorkoli vplivala na tekmovalce na današnji tretji etapi v Italiji od San Maurizio Canaveseja do Ceresa (134,6 kilometra). Gre za zadnjo etapo letošnje Vuelte po Italiji, preden se bo karavana preselila v Španijo.

    Ekipa Cofidis, ki je podobno usodo doživela med dirko po Franciji, je nekaj dni pozneje vendarle dobila nazaj svoja odtujena kolesa.

    dirka po ŠpanijiJonas VingegaardJumbo Lease a BikeVuelta

