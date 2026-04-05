Tekmeci v Flandriji imajo načrt za konec Pogačarjeve vladavine

Tadej Pogačar je pred nedeljsko dirko po Flandriji (v živo jo spremljamo tudi na delo.si) največ pozornosti namenil Remcu Evenepoelu, ki bo na enem največjih enodnevnih kolesarskih spektaklov nastopil prvič. Na novinarski konferenci je slovenski as dejal, da Belgijec prinaša dodatno nepredvidljivost, saj je sposoben napasti tudi tam, kjer ga tekmeci najmanj pričakujejo. »Pri Remcu nikoli ne veš, kje bo pospešil. Napade lahko na najbolj naključnih delih trase,« opozarja prvi favorit.

Pogačar je bil pri oceni tekmeca zelo neposreden. »Vedno moraš biti pripravljen tudi na kakšen čuden napad. Nikoli mu ne smeš pustiti nekaj sekund prednosti, ker ga je potem skoraj nemogoče ujeti. Tako hiter je,« je dejal. Dodal je še, da lahko Evenepoel razliko naredi tudi na najbolj ravnem delu dirke, nato pa ga je zelo težko spraviti nazaj v glavnino. Prav ta možnost dolgega samostojnega napada po njegovih besedah predstavlja eno večjih taktičnih nevarnosti pred 280 kilometrov dolgo klasiko.

Svetovni prvak je obenem poudaril, da mu je takšen tip tekmeca všeč. »Dobro je imeti kolesarja, kot je Remco, ki želi dirkati od daleč, napadati in iti na zmago ne glede na vse,« je povedal. Ocenil je, da je Belgijec v dobri formi, zato ga bo treba ves čas imeti na očeh. Ko so ga vprašali, ali mu je tak slog všeč, je odgovoril v svojem sproščenem tonu: »Če gledam dirko po televiziji, mi je to všeč. Če pa dirkam in sem v slabem položaju, mi ni všeč.«

Pogačar je govoril tudi o poteku zadnjih flamskih klasik, na katerih so bili dolgi pobegi obsojeni na neuspeh. Po njegovih besedah so moštva očitno dojela, da je mogoče tudi po napadu 50 ali 60 kilometrov pred ciljem v ozadju znova vzpostaviti red. »Če sodeluješ in se ne napadaš le na klancih, je več možnosti, da ujameš vodilnega,« je dejal. Ob tem je opozoril, da je Ronde vendarle drugačna dirka, daljša in zahtevnejša, zato preprostih pravil za današnjo dirko ni.