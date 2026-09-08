Telo na Vuelti je povsem na meji, a Roglič še vedno lahko zmaga

Ekstremna vročina na dirki po Španiji postaja nevarna za zdravje kolesarjev, opozarja João Almeida. Portugalec, ki je na Vuelto prišel kot pomočnik Tadeja Pogačarja, meni, da se tekmovalci približujejo skrajnim mejam zmogljivosti človeškega telesa. Obenem je prepričan, da boj za rdečo majico še ni odločen in da lahko Primož Roglič kljub zaostanku še vedno osvoji Vuelto.

»Dosegamo meje človeškega telesa, kar postaja nekoliko nevarno,« je Almeida povedal pred 15. etapo. Organizatorji so morali zaradi ekstremnih temperatur prvič v zgodovini Vuelte skrajšati etapo, Portugalec pa opozarja predvsem na posledice več zaporednih dni dirkanja v vročini.

»Če se voziš počasi, ni težav. Piješ dovolj in se hladiš. Toda dirkanje je nekaj povsem drugega in lahko postane nevarno. Paziti moramo drug na drugega,« pravi Almeida. Sam vročino prenaša slabo: »Zelo vpliva name. V takšnih razmerah si ne smeš privoščiti napake, sicer se hitro znajdeš v velikih težavah.« Največjo nevarnost vidi v kopičenju posledic: »To se ponavlja dan za dnem. Dehidracija in vročina nista šala.«

Peklenska vročina v Španiji se še stopnjuje in tudi v naslednjih dneh ne bo popustila. Foto Lavuelta.es

Portugalec z zanimanjem spremlja tudi boj za skupno zmago. Vodilni Enric Mas ima približno dve minuti prednosti pred Rogličem, a Almeida Slovenca nikakor ne odpisuje. Veliko bolj jasen bo položaj po četrtkovem kronometru.

»Nič še ni odločeno. Enric je videti zelo dobro, toda vse bo odvisno od kronometra. Vse je še odprto in Primož zagotovo še lahko zmaga. Mislim, da njegova forma med Vuelto raste,« ocenjuje Almeida. Opozoril je še na Felixa Galla, ki kaže odlično pripravljenost, vendar naj bi v vožnji na čas izgubil precej več kot Roglič in Mas.