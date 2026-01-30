  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Težave na kolesarski zvezi: dan pred volitvami je Ivan Šmon umaknil kandidaturo

    Edini protikandidat dosedanjemu predsedniku Kolesarske zveze Slovenije Pavlu Marđonoviću Ivan Šmon je danes presenetljivo umaknil kandidaturo.
    Slovenski kolesarji so najboljši na svetu, ta šport pri nas raste na priljubljenosti, na Kolesarski zvezi Slovenije pa nekaj ni v redu. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
    Galerija
    Slovenski kolesarji so najboljši na svetu, ta šport pri nas raste na priljubljenosti, na Kolesarski zvezi Slovenije pa nekaj ni v redu. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
    Matic Rupnik
    30. 1. 2026 | 19:06
    5:04
    A+A-

    Pred jutrišnjo volilno skupščino Kolesarske zveze Slovenije (KZS) je javnost danes presenetil umik kandidature Ivana Šmona za mesto predsednika. Kranjčan je bil edini protikandidat nekdanjemu predsedniku Pavlu Marđonoviću, ki bo, kot vse kaže, krovni zvezi predsednikoval še naslednja štiri leta – če bo jutri dobil dovolj podpore. 

    image_alt
    Evropsko prvenstvo je nacionalni projekt

    Tudi Marđonović pa je bil deležen številnih kritik, sploh ker je zaradi pomankljivega statuta KZS poleti formalno ostala brez predsednika. Vseeno pa je jeseni podpisal pogodbo za organizacijo evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo glavni projekt prvega leta njegovega novega mandata. 

    Protikandidat Ivan Šmon je Marđonoviću med drugim očital prav to, da je EP časovno resda blizu, organizacijsko pa je še zelo daleč – le devet mesecev pred prvenstvom ne poznamo niti trase, kar seveda ni značilno za druga prvenstva. 23. decembra so tako klubi sklicali izredno skupščino, na kateri so določili datum volilne skupščine, ki bo jutri ob 16. uri v Ljubljani. 

    Dr. Ivan Šmon je presenetljivo kandidaturo umaknil dan pred volitvami. Ko so dva dni prej zaokrožila lažna elektronska pisma, so marsikoga precej presenetila. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Dr. Ivan Šmon je presenetljivo kandidaturo umaknil dan pred volitvami. Ko so dva dni prej zaokrožila lažna elektronska pisma, so marsikoga precej presenetila. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Šmon, ki je predsednik uprave Elektro Gorenjska, naj bi imel podporo kolesarskih klubov, sploh kranjskega, ki ga nekaj sezon tudi sponzorira. Danes dopoldne je, čeprav naj bi imel po neformalnem štetju glasov prednost pred Marđonovićem, poslal pismo kolesarskim klubom, v katerem je pojasnil, da umika kandidaturo. 

    »Odločitev ni bila lahka in ni bila sprejeta čez noč. Zanjo se ne odločam zaradi strahu pred delom in odgovornostjo ali občutka, da na volitvah ne bi dobil zaupanja. Nasprotno, v zadnjih tednih sem prejel široko in spodbudno podporo klubov ter posameznikov iz različnih delov slovenskega kolesarstva. K umiku me vodi odgovorna presoja razmer, s katerimi sem bil v času kandidature seznanjen.«

    Na Kolesarski zvezi Slovenije ni samo cestno kolesarstvo, pravi Pavel Marđonović. FOTO: KZS/Damjan Žibert
    Na Kolesarski zvezi Slovenije ni samo cestno kolesarstvo, pravi Pavel Marđonović. FOTO: KZS/Damjan Žibert

    »Na podlagi medijskih objav, dokumentacije, pogovorov z več člani sodelujoče ekipe in zaposlenimi na KZS-ju – vključno z vodstvom strokovnih služb so se pokazali resni znaki sistemskih nepravilnosti in neskladij, ki zahtevajo neodvisno obravnavo, preverjanje in sanacijo. V takšnih okoliščinah bi nadaljevanje kandidature pomenilo, da bi bil – v primeru izvolitve – primarno prisiljen voditi postopke notranjih in zunanjih preverjanj, revizij ter morebitnih pravnih ukrepov, namesto da bi se posvetil razvoju kolesarstva, mladim, klubom in sistemskimi izboljšavami, zaradi katerih sem v kandidaturo sploh vstopil,« pravi. 

    Remco Evenepoel je v minulih dneh debitiral v dresu ekipe Red Bull Bora Hansgrohe. Na dveh enodnevnih dirkah na Majorki je prišel do dveh zmag – z ekipnimi kolegi je sprva dobil ekipni kronometer na klasiki Ses Salines, danes pa je z veliko prednostjo zmagal na klasiki Serra Tramuntana. 

    Dva dni nazaj je naokrog zaokrožila lažno e-poštno pismo, v katerem so zlorabili nekdanjega člana upravnega odbora Blaža Hareja, prav tako pa je bil Šmon deležen še veliko drugačnih podtikanj, ki so naposled vodili k umiku kandidature. 

    Edini kandidat za predsednika tako ostaja Pavel Marđonović, ki je prav danes dopoldne na družabnih omrežjih delil svoje načrte za morebiten novi mandat. Seveda je glavni cilj organizacija evropskega prvenstva in velikega štarta dirke po Franciji, javnost pa je presenetila še ena drzna napoved. 

    Pavel Marđonović s Tadejem Pogačarjem, zaradi katerega je mesto predsednika KZS tako pomembno. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Pavel Marđonović s Tadejem Pogačarjem, zaradi katerega je mesto predsednika KZS tako pomembno. FOTO: Jure Eržen/Delo

    Poleg »ocene učinkovitosti in izvedljivosti kolesarske akademije« je namreč zapisal tudi dosego soglasja za kandidaturo za svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. To je seveda marsikateremu kolesarskemu navdušencu dvignilo srčni utrip, a uresničitev cilja je seveda še zelo daleč. Sprva je potrebno dobro in tekoče organizirati prvenstvo stare celine (tam bodo tudi predstavniki Mednarodne kolesarske zveze), a zaradi neusklajenosti na zvezi za zdaj ne poznamo niti trase, na kateri se bodo konec septembra na naših cestah borili najboljši kolesarji, med njimi tudi Tadej Pogačar. 

    V času, ko slovensko kolesarstvo doživlja zlato dobo, na kolesarski zvezi nič ni tako kot bi moglo biti. Tovrstne težave mečejo slabo luč na preostale može in žene, ki se dan za dnem trudijo, da bi Slovenija v vrhu kolesarstva ostala še veliko let. Bogdan Fink je dirko po Sloveniji vrnil v stari termin ter jo bo popeljal nazaj na najvišji slovenski cestni prelaz, Rok Lozej pa je na naše ceste pripeljal dirko po Italiji. Lepa zgodba se piše tudi v Kranju, kjer bomo letos premierno videli dirko profesionalne kategorije 1.1, obenem pa se pod taktirko Jošta Zevnika razvija tudi izvrstna kontinentalna ekipa Factor Racing. 

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    pred volitvami

    Evropsko prvenstvo je nacionalni projekt

    Slovenski kolesarski klubi bodo 31. januarja med Pavlom Marđonovićem in Ivanom Šmonom izbrali predsednika zveze.
    Miha Hočevar 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v Franciji

    Tadej Pogačar po lovoriko, ki bi jo branil na domačih cestah

    Slovenski kolesarski šampion bi lahko v tednu dni postal svetovni in evropski prvak. Na mladinski dirki 10. mesto novinke Maruše Tereze Šerkezi.
    Miha Hočevar 4. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spektakel na kolesih

    Evropska kolesarska elita prihaja v Slovenijo

    Naslednje leto bo prvenstvo stare celine v kolesarstvu pri nas, in sicer v Ljubljani z okolico.
    30. 9. 2025 | 22:08
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višji minimalni plači bo sledilo še nekaj dvigov

    Za vse zaposlene bosta višja letni in zimski regres. Kreditna sposobnost ostaja nespremenjena.
    Barbara Hočevar 30. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Šest kilometrov peš po snegu

    Ker ni imel vozovnice po novi ceni, je voznik enajstletnika pustil na cesti v snegu

    Otrok je moral po snegu do doma prepešačiti šest kilometrov, ko je že padal mrak.
    30. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Več iz teme

    kolesarstvoKolesarska zveza SlovenijevolitvePavel MarđonovićkandidaturapredsednikTomaž GrmSlovenijaIvan Šmon

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Spomladanski del

    Po zimskem premoru se nadaljuje slovensko nogometno prvenstvo

    Z le devetimi klubi se nadaljuje državno prvenstvo v nogometu. Spomladanski del sta odprla Radomlje in Aluminij.
    30. 1. 2026 | 20:16
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Filmski svet

    Umrla je mama iz filma Sam doma

    Legendarna igralka, katere nepozabne vloge in edinstven humor bodo navdihovali gledalce še generacije.
    30. 1. 2026 | 20:15
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Zakon in red

    Hudičevega advokata je treba poslušati

    Dobronamerna ihta prinaša probleme. Težki primeri lahko legitimirajo zakonodajne prijeme, ki bi sicer veljali za grozne.
    Ali Žerdin 30. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Preiskava

    FIS v Sloveniji preiskuje sovražni govor nad kontrolorjem, ki je ustavil Prevca

    Potem, ko Domnu Prevcu v Oberstdorfu ni dovolil nastopa v prvi seriji, se je nad kontrolorjem FIS vsul plaz kritik, žaljivk in, tako kaže, sovražnega govora.
    30. 1. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Evropsko prvenstvo

    Nemčija je prvi finalist evropskega prvenstva v rokometu

    Nemški rokometaši so v polfinalu premagalin Hrvate in se uvrstili v veliki finale. Tekmeca dobijo nocoj na tekmi med Dansko in Islandijo.
    30. 1. 2026 | 19:44
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Zakon in red

    Hudičevega advokata je treba poslušati

    Dobronamerna ihta prinaša probleme. Težki primeri lahko legitimirajo zakonodajne prijeme, ki bi sicer veljali za grozne.
    Ali Žerdin 30. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Preiskava

    FIS v Sloveniji preiskuje sovražni govor nad kontrolorjem, ki je ustavil Prevca

    Potem, ko Domnu Prevcu v Oberstdorfu ni dovolil nastopa v prvi seriji, se je nad kontrolorjem FIS vsul plaz kritik, žaljivk in, tako kaže, sovražnega govora.
    30. 1. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Evropsko prvenstvo

    Nemčija je prvi finalist evropskega prvenstva v rokometu

    Nemški rokometaši so v polfinalu premagalin Hrvate in se uvrstili v veliki finale. Tekmeca dobijo nocoj na tekmi med Dansko in Islandijo.
    30. 1. 2026 | 19:44
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo