Težave na kolesarski zvezi: dan pred volitvami je Ivan Šmon umaknil kandidaturo

Pred jutrišnjo volilno skupščino Kolesarske zveze Slovenije (KZS) je javnost danes presenetil umik kandidature Ivana Šmona za mesto predsednika. Kranjčan je bil edini protikandidat nekdanjemu predsedniku Pavlu Marđonoviću, ki bo, kot vse kaže, krovni zvezi predsednikoval še naslednja štiri leta – če bo jutri dobil dovolj podpore.

Tudi Marđonović pa je bil deležen številnih kritik, sploh ker je zaradi pomankljivega statuta KZS poleti formalno ostala brez predsednika. Vseeno pa je jeseni podpisal pogodbo za organizacijo evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo glavni projekt prvega leta njegovega novega mandata.

Protikandidat Ivan Šmon je Marđonoviću med drugim očital prav to, da je EP časovno resda blizu, organizacijsko pa je še zelo daleč – le devet mesecev pred prvenstvom ne poznamo niti trase, kar seveda ni značilno za druga prvenstva. 23. decembra so tako klubi sklicali izredno skupščino, na kateri so določili datum volilne skupščine, ki bo jutri ob 16. uri v Ljubljani.

Dr. Ivan Šmon je presenetljivo kandidaturo umaknil dan pred volitvami. Ko so dva dni prej zaokrožila lažna elektronska pisma, so marsikoga precej presenetila. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Šmon, ki je predsednik uprave Elektro Gorenjska, naj bi imel podporo kolesarskih klubov, sploh kranjskega, ki ga nekaj sezon tudi sponzorira. Danes dopoldne je, čeprav naj bi imel po neformalnem štetju glasov prednost pred Marđonovićem, poslal pismo kolesarskim klubom, v katerem je pojasnil, da umika kandidaturo.

»Odločitev ni bila lahka in ni bila sprejeta čez noč. Zanjo se ne odločam zaradi strahu pred delom in odgovornostjo ali občutka, da na volitvah ne bi dobil zaupanja. Nasprotno, v zadnjih tednih sem prejel široko in spodbudno podporo klubov ter posameznikov iz različnih delov slovenskega kolesarstva. K umiku me vodi odgovorna presoja razmer, s katerimi sem bil v času kandidature seznanjen.«

Na Kolesarski zvezi Slovenije ni samo cestno kolesarstvo, pravi Pavel Marđonović. FOTO: KZS/Damjan Žibert

»Na podlagi medijskih objav, dokumentacije, pogovorov z več člani sodelujoče ekipe in zaposlenimi na KZS-ju – vključno z vodstvom strokovnih služb so se pokazali resni znaki sistemskih nepravilnosti in neskladij, ki zahtevajo neodvisno obravnavo, preverjanje in sanacijo. V takšnih okoliščinah bi nadaljevanje kandidature pomenilo, da bi bil – v primeru izvolitve – primarno prisiljen voditi postopke notranjih in zunanjih preverjanj, revizij ter morebitnih pravnih ukrepov, namesto da bi se posvetil razvoju kolesarstva, mladim, klubom in sistemskimi izboljšavami, zaradi katerih sem v kandidaturo sploh vstopil,« pravi.

Remco Evenepoel je v minulih dneh debitiral v dresu ekipe Red Bull Bora Hansgrohe. Na dveh enodnevnih dirkah na Majorki je prišel do dveh zmag – z ekipnimi kolegi je sprva dobil ekipni kronometer na klasiki Ses Salines, danes pa je z veliko prednostjo zmagal na klasiki Serra Tramuntana.

Dva dni nazaj je naokrog zaokrožila lažno e-poštno pismo, v katerem so zlorabili nekdanjega člana upravnega odbora Blaža Hareja, prav tako pa je bil Šmon deležen še veliko drugačnih podtikanj, ki so naposled vodili k umiku kandidature.

Edini kandidat za predsednika tako ostaja Pavel Marđonović, ki je prav danes dopoldne na družabnih omrežjih delil svoje načrte za morebiten novi mandat. Seveda je glavni cilj organizacija evropskega prvenstva in velikega štarta dirke po Franciji, javnost pa je presenetila še ena drzna napoved.

Pavel Marđonović s Tadejem Pogačarjem, zaradi katerega je mesto predsednika KZS tako pomembno. FOTO: Jure Eržen/Delo

Poleg »ocene učinkovitosti in izvedljivosti kolesarske akademije« je namreč zapisal tudi dosego soglasja za kandidaturo za svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. To je seveda marsikateremu kolesarskemu navdušencu dvignilo srčni utrip, a uresničitev cilja je seveda še zelo daleč. Sprva je potrebno dobro in tekoče organizirati prvenstvo stare celine (tam bodo tudi predstavniki Mednarodne kolesarske zveze), a zaradi neusklajenosti na zvezi za zdaj ne poznamo niti trase, na kateri se bodo konec septembra na naših cestah borili najboljši kolesarji, med njimi tudi Tadej Pogačar.

V času, ko slovensko kolesarstvo doživlja zlato dobo, na kolesarski zvezi nič ni tako kot bi moglo biti. Tovrstne težave mečejo slabo luč na preostale može in žene, ki se dan za dnem trudijo, da bi Slovenija v vrhu kolesarstva ostala še veliko let. Bogdan Fink je dirko po Sloveniji vrnil v stari termin ter jo bo popeljal nazaj na najvišji slovenski cestni prelaz, Rok Lozej pa je na naše ceste pripeljal dirko po Italiji. Lepa zgodba se piše tudi v Kranju, kjer bomo letos premierno videli dirko profesionalne kategorije 1.1, obenem pa se pod taktirko Jošta Zevnika razvija tudi izvrstna kontinentalna ekipa Factor Racing.