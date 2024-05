Thomas: Tadej je razred zase, a bomo še naprej poskušali

Pred začetkom dirke po Italiji je tudi Tadej Pogačar kot glavnega tekmeca izpostavil Gerainta Thomasa, izkušeni Valižan na vsaki tritedenski dirki dokaže, da je mojster vzdržljivostnega dirkanja. Če je bil prvi kronometer zanj razočaranje, mu je šlo tokrat mnogo bolje, končal ga je na 4. mestu in v skupnem seštevku skočil na 2. mesto, 3:41 za Pogačarjem in 15 sekund pred Danija Martineza.

»Tokrat sem si želel biti bolj agresiven, želel sem napadati na kronometru. Nekaj zavojev je bilo kar tveganih, dvakrat sem skoraj zletel iz ovinka, to ni bilo najbolje ... Na štartu sem se počutil odlično, morda me je le v zaključku nekoliko pobralo. Ganna je dobil etapo, dober dan za nas,« je ocenil 37-letnik.

Z drugim kronometrom je lahko mnogo bolj zadovoljen. FOTO: Luca Bettini/AFP

Zaveda se, da je pred kolesarji na Giru še zelo zahteven zadnji teden. »To bo velik, velik teden. Mislim, da sem doslej z dirko opravil solidno, lahko sem kar zadovoljen, lahko bi bilo tudi bolje. Tadej je z drugega planeta, zagotovo je na višji ravni od vseh ostalih, a na dirki nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Poskušali bomo do zadnjega,« Ineos in Thomas ne bosta brez boja položila orožja.

Morda bo do sprememb znova prišlo že danes na kraljevski etapi s 5400 višinskimi metri, ki se bo končala v Livignu, tu bo pod drobnogledom še Martinez, pa tudi Ben O'Connor in Antonio Tiberi, ki sta presenetila z dobrim kronometrom in sta resno v igri za zmagovalni oder.