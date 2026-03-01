Slaba novica za Tadeja Pogačarja pred štartom sezone

Belgijski kolesar Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) si je ob padcu na dirki Kuurne-Bruselj-Kuurne zlomil ključnico. Posledično bo izpustil prvo polovico sezone spomladanskih klasik, na katerih je bil predviden kot eden glavnih pomočnikov slovenskemu asu Tadeju Pogačarju.

Wellens je bil z nekaterimi drugimi kolesarji udeležen pri padcu 112 km pred ciljem, preizkušnje pa zaradi bolečin ni mogel nadaljevati. Zdravniški pregledi so pokazali, da si je 34-letnik zlomil ključnico, iz ekipe Emiratov pa so sporočili, da je že prestal operacijo.

Pogačar je za nekaj časa izgubil pomočnika. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Wellens bo po prvih predvidevanjih izpustil nekaj tednov dirkanja, s čimer bo ostal brez makadamske klasike Strade Bianche, skoraj zagotovo pa ga ne bo niti na prvem spomeniku sezone Milano-Sanremo. Ta bo na sporedu 21. marca, na njem pa bo Pogačar tako kot v zadnjih letih lovil svojo prvo zmago.

Sedemindvajsetletni slovenski as bo sezono 2026 začel v soboto prav na Strade Bianche, na kateri je lani slavil tretjič v karieri, Wellens pa je bil na njej tretji.

Govekar četrti: Sladko-kisel občutek

Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) je enodnevno belgijsko klasiko Kuurne- Bruselj-Kuurne končal na visokem četrtem mestu. V šprintu skupine okoli 50 kolesarjev je slavil mladi Britanec Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike). »Za zaključek sem prihranil veliko energije. Pihal je močan veter v prsi, jaz pa sem bil v šprintu nekoliko ujet na desni strani ob ograjah. Odličen rezultat, a je nekoliko sladko-kisel, saj bi bilo bolje biti na stopničkah kot na četrtem mestu. Ključno je bilo, da sem prihranil energijo na vzponih oziroma da sem jih sploh preživel. V zadnjih kilometrih je bilo nekaj sektorjev, kjer je močno pihalo s strani. Nekaj časa smo imeli kolesarje v napadu, tudi sam sem bil enkrat spredaj. Pomembno je bilo, da smo imeli veliko kolesarjev v prvi skupini,« je povedal Govekar.