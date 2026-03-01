  • Delo mediji d.o.o.
Kolesarstvo

Slaba novica za Tadeja Pogačarja pred štartom sezone

Tim Wellens je bil udeležen pri padcu 112 km pred ciljem, preizkušnje pa zaradi bolečin ni mogel nadaljevati. Matevž Govekar zelo dober četrti.
Tadej Pogačar se je pogosto zanašal na Tima Wellensa. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
Galerija
Tadej Pogačar se je pogosto zanašal na Tima Wellensa. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
P. Z., STA
1. 3. 2026 | 19:54
1. 3. 2026 | 20:33
1:33
A+A-

Belgijski kolesar Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) si je ob padcu na dirki Kuurne-Bruselj-Kuurne zlomil ključnico. Posledično bo izpustil prvo polovico sezone spomladanskih klasik, na katerih je bil predviden kot eden glavnih pomočnikov slovenskemu asu Tadeju Pogačarju.

Wellens je bil z nekaterimi drugimi kolesarji udeležen pri padcu 112 km pred ciljem, preizkušnje pa zaradi bolečin ni mogel nadaljevati. Zdravniški pregledi so pokazali, da si je 34-letnik zlomil ključnico, iz ekipe Emiratov pa so sporočili, da je že prestal operacijo.

Pogačar je za nekaj časa izgubil pomočnika. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
Pogačar je za nekaj časa izgubil pomočnika. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Wellens bo po prvih predvidevanjih izpustil nekaj tednov dirkanja, s čimer bo ostal brez makadamske klasike Strade Bianche, skoraj zagotovo pa ga ne bo niti na prvem spomeniku sezone Milano-Sanremo. Ta bo na sporedu 21. marca, na njem pa bo Pogačar tako kot v zadnjih letih lovil svojo prvo zmago.

Sedemindvajsetletni slovenski as bo sezono 2026 začel v soboto prav na Strade Bianche, na kateri je lani slavil tretjič v karieri, Wellens pa je bil na njej tretji.

Govekar četrti: Sladko-kisel občutek

Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) je enodnevno belgijsko klasiko Kuurne- Bruselj-Kuurne končal na visokem četrtem mestu. V šprintu skupine okoli 50 kolesarjev je slavil mladi Britanec Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike). »Za zaključek sem prihranil veliko energije. Pihal je močan veter v prsi, jaz pa sem bil v šprintu nekoliko ujet na desni strani ob ograjah. Odličen rezultat, a je nekoliko sladko-kisel, saj bi bilo bolje biti na stopničkah kot na četrtem mestu. Ključno je bilo, da sem prihranil energijo na vzponih oziroma da sem jih sploh preživel. V zadnjih kilometrih je bilo nekaj sektorjev, kjer je močno pihalo s strani. Nekaj časa smo imeli kolesarje v napadu, tudi sam sem bil enkrat spredaj. Pomembno je bilo, da smo imeli veliko kolesarjev v prvi skupini,« je povedal Govekar.

Šport  |  Kolesarstvo
Omloop Nieuwsblad

Visoki načrti Mateja Mohoriča so se hitro izjalovili, van der Poel dominantno

Končno so se začele razburljive belgijske klasike. Zmage se pričakovano veseli Mathieu van der Poel, Matej Mohorič razočaral.
Matic Rupnik 28. 2. 2026 | 17:14
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Vrhunci kolesarske pomladi

Začenja se Pogačarjev, Rogličev in Mohoričev šov

Otvoritveni konec tedna v Belgiji tradicionalni začetek prave kolesarske sezone v Evropi. V središču pozornosti najprej van der Poel.
Miha Hočevar 27. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Visma Lease a Bike

Kar velja za Pogačarja, velja tudi za Vingegaarda

Grischa Niermann, športni direktor Visme Lease a Bike, kljub številnim težavam v boj za vrh. Primož Roglič je še konkurenčen.
Miha Hočevar 25. 2. 2026 | 15:15
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Ruandi

Na kraju slavja Tadeja Pogačarja dirka s krvavim razpletom

Dirka po Ruandi se je začela tragično, zaradi nesreče spremljevalnega vozila sta dva gledalca izgubila življenje, več je ranjenih.
24. 2. 2026 | 18:24
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
1. marec

Kmalu odprte predprijave za Pogi Challenge 2026, prostora za 1189 kolesarjev

Klasični izziv je vzpon z nazivom S Klanca v klan'c, na katerem bodo morali kolesarji premagati 1189 metrov višinske razlike.
23. 2. 2026 | 11:09
Preberite več
Premium
Nedelo
Kolesarski nomadi

Pogačarjeve mišice so bile mehke kot putrček

V poklicnih kolesarskih ekipah je že toliko Slovencev, da jih je težko prešteti. Na tri maserje smo naleteli tudi v Omanu, kjer je potekala petdnevna dirka.
Miha Hočevar 22. 2. 2026 | 16:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po UAE

Pogačar dobil naslednika v Emiratih, visoko tudi Mezgec

Isaac del Toro je skupni zmagovalec tretje dirke svetovne serije v tej sezoni, v Emiratih je bil na domači dirki boljši od Antonia Tiberija.
22. 2. 2026 | 14:44
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

     V živo: Prvo teroristično dejanje v ZDA po napadu na Iran?

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
1. 3. 2026 | 05:23
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Napad na Iran

Boštjan Videmšek: V poveljniških sobah že dolgo ni več odraslih ljudi

Iranski odziv s povračilnimi napadi na številne države v regiji je bil ravno to, kar so si načrtovalci napada najbolj želeli.
Boštjan Videmšek 1. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Tudi Trump sporočil novico, da je Hamenej mrtev

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
28. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Napad na Iran

Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
Preberite več
Tim WellensTadej PogačarUAE Team Emiratespadecpoškodba

Novice  |  Okolje
Prehranska samopreskrba

Ekološko kmetijstvo bolj zanima mlade

Prekmurski ekološki kmetje so morali žito prodati v Avstrijo, ker pri nas ni skladišč, med drugim pravi Ana Frelih Larsen o razvoju, ki gre sicer v pravo smer.
Borut Tavčar 1. 3. 2026 | 20:16
Preberite več
Šport  |  Košarka
Drama v Jihlavi

Prepelič, Samar in Kroflič rešili Slovence iz brezna

Slovenski košarkarji so v Jihlavi zaostajali za 19 točk, na koncu pa po preobratu premagali Češko za dve točki in zavzeli vrh lestvice v kvalifikacijah za SP.
1. 3. 2026 | 20:14
Preberite več
