To bi ustavilo tudi Pogačarja – kolesarjem v begu je pot prekrižal medved

Na uveljavljeni dirki Sibiu Tour, ki je med profesionalce že poslala nekaj zelo dobrih kolesarjev, so gledalci dočakali prizor, kakršnega v profesionalnem kolesarstvu ne vidimo pogosto. Med tretjo etapo v Romuniji je tik pred vodilnima kolesarjema cesto prečkal mladi medved in za nekaj trenutkov poskrbel za zmedo.

V ospredju dirke sta bila Lorenzo Finn (Red Bull BORA hansgrohe) in Byron Munton, ko je na enem od zadnjih vzponov proti Bâlei Lac medved nenadoma pritekel iz gozda in stekel čez cesto. Posnetki s televizijskega motocikla kažejo, da sta kolesarja za hip pogledala proti živali, nato pa brez zaviranja ali nevarnega izmikanja nadaljevala z dirko. Incident ni povzročil padca ali prekinitve etape, je pa pritegnil veliko pozornosti.

Romunija ima eno največjih populacij rjavih medvedov v Evropi, območje Transfăgărășana in Bâlee pa je znano po pogostih srečanjih z divjimi živalmi. Kljub temu doslej na dirki Sibiu Tour srečanja z medvedom še ni bilo. Finn, aktualni svetovni prvak do v kategoriji do 23 let, je na koncu postal tudi skupni zmagovalec dirke.