To raje prepusti vesoljcu Pogačarju, ga je posvaril šef

Vrata za vrnitev na Giro so priprta, toda po predstavitvi trase naslednjega Toura je vprašanje, koliko časa bodo še ostala odprta. Za Remca Evenepoela, letos drugega na francoski pentlji za Tadejem Pogačarjem, se obeta posebej privlačen julijski izziv. Šef moštva Red Bull-Bora-Hansgrohe Ralph Denk zato ni navdušen nad možnostjo, da bi Belgijec pred tem tri tedne dirkal še po Italiji. »Tudi za to odločitev je še veliko prezgodaj, osebno pa nisem zagovornik takšnega načrta. Vesoljec, kakršen je Tadej Pogačar, to morda zmore, ampak …« je Denk ob predstavitvi Toura v Parizu pojasnil svoje zadržke. Na vprašanje, ali svojega zvezdnika ne uvršča v isto kategorijo, je dodal: »Recimo, da je bilo v preteklosti dovolj primerov poskusov in napak. Zdi se mi bolje osredotočiti na eno od teh dveh ...