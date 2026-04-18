Kolesarstvo

Tom Pidcock se bo zoperstavil Jakobu Omrzelu

Na Tirolskem se bo v ponedeljek začea dirka po Alpah, kjer bo prvič v vlogi kapetana dirkal Jakob Omrzel.
Jakob Omrzel v dresu državnega prvaka. FOTO: Luis Angel Gomez/Sprint Cycling
Matic Rupnik
18. 4. 2026 | 11:18
Britanski kolesarski zvezdnik in tretji z lanske dirke po Španiji Tom Pidcock (Pinarello-Q36,5) je naznanil, da spreminja svoj dirkalni koledar – namesto na ardenskih klasikah, kjer je bil v preteklosti že zelo uspešen, se odpravlja na dirko po Alpah, ki se na Tirolskem začenja v ponedeljek, na štartu pa bo tudi mladi slovenski up Jakob Omrzel (Bahrain Victorious). 

Tadej Pogačar nas žene naprej, a vsak ima svojo pot

Spomnimo, Pidcock je sezono odprl na zelo visoki ravni, na spomeniku od Milana do Sanrema pa je skorajda presenetil Tadeja Pogačarja. Dobro pripravljen se je nato odpravil na dirko po Kataloniji, kjer je bil vnovič zelo razpoložen, po četrti etapi je imel na skupnem drugem mestu celo enajst sekund naskoka pred poznejšim zmagovalcem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike), a je naposled grdo padel in odstopil. 

Njegov padec je bil zelo nevaren, saj je zletel s ceste, kjer ga ni videl nihče. Na srečo jo je odnesel le z otečenim kolenom, ki pa je vseeno ustavilo njegovo pripravo na glavne cilje sezone. Prav zato se je odločil, da se v sklopu priprav na dirko po Franciji odpravi na eno izmed najlepših večdnevnih dirk v koledarju. 

Dirka po Alpah se bo začela v ponedeljek v Innsbrucku, vseh pet etap, ki bodo potekale po Avstriji in Italiji, pa je gorskih. Pidcock, ob sebi bo v ekipi Pinarello Q36,5 imel odlične pomočnike, bo sedaj prvi favorit za skupno zmago, a bi mu načrte lahko pokvaril avstralski kolesar v dresu Tudorja Michael Storer. Za Ineos Grenadiers naj bi bila na štartu Egan Bernal in Thymen Arensman, Lidl-Trek pa bo vodil Derek Gee-West. 

Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe) prihaja v sklopu priprav na dirko po Italiji in še nima tako visokih rezultatskih pričakovanj, na štartni listi bo tudi Ben O'Connor (Jayco Alula). Prav zavoljo močne štartne liste, ki se večinoma pripravlja na italijanski Giro je težko napovedati, kam lahko seže Jakob Omrzel. 

Dolenjec, kapetanski trak si bo delil z domačinom Rainerjem Kepplingerjem, v ekipi pa mu bo pomagal še Roman Jermakov, je sezono zaradi težav s kolenom začel nekoliko pozneje, a je zdaj nazaj v dobri pripravljenosti. Dejstvo je, da od njega še ne gre pričakovati zares odmevnih rezultatov, zato lahko trdimo, da bi bil uspeh že skupni rezultat med deseterico ali dober izid na kateri izmed etap. 

Na dirki se sicer v profesionalni peloton po dobri enoletni odsotnosti vrača zimzeleni italijanski hribolazec Domenico Pozzovivo, ki je kariero uradno končal leta 2024 na dirki po Lombardiji, a se je zaradi dobrih predstav na treningih odločil, da se vrne na dirke. Že jutri bo sicer na sporedu dirka Amstel Gold, na kateri so za zdaj na neuradni štartni listi Gal Glivar (Alpecin Premier-Tech), Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Tadej Pogačar pa bo naslednjič na delu prihodnjo nedeljo, ko nas čaka spomenik Liège-Bastogne-Liège. 

