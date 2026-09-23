Tomaž Poljanec: Navijajte, a ne vsi na Možjanci

Jesenska kolesarska vročica se stopnjuje. Le še nekaj dni nas loči od vrhunca svetovnega prvenstva v Kanadi, nedeljske cestne dirke profesionalcev, na kateri bo ob odsotnosti Tadeja Pogačarja prvi mož slovenske reprezentance Primož Roglič. Zasavski orel pa bo tudi prvo ime naše izbrane vrste na evropskem prvenstvu v Sloveniji. Začelo se bo čez dober teden dni in pred njim je trena pripraviti le še zadnje podrobnosti, je v pogovoru za Delo povedal generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec.

Naj spomnimo, Slovenija bo od 2. do 7. oktobra prvič gostila cestno evropsko prvenstvo. Štarti cestnih dirk bodo v središču Ljubljane, cilji vseh 14 bojev za kolajne pa bodo v Šenčurju, kjer bo štart in cilj 22,1-kilometrskega kroga, po katerem bodo potekale tako cestne preizkušnje kot vožnje na kronometer.

Organizacijska ekipa kolesarskega evropskega prvenstva je že v nizkem štartu. FOTO: Dejan Javornik

»Priprave so v polnem teku. Štartno-ciljni prostor se že postavlja, prvenstvo dobiva obliko, sedaj tudi na terenu. Danes imamo še zadnji koordinacijski sestanek celotnega organizacijskega odbora, da še enkrat gremo skozi vse podrobnosti. Potem pa naslednji teden začnemo: prihajajo prve ekipe, prihajajo predstavniki Evropske zveze, in to je to. Gremo,« je pogovor začel Poljanec, ki je v nadaljevanju nagovoril predvsem prebivalce 12 občin, po katerih poteka trasa, in navijače, ki se bodo v začetku oktobra zgrnili vanjo.

Prve je prosil za potrpežljivost in strpnost zaradi cestnih zapor v njihovih domačih krajih, slednje pa za pametno navijanje, s katerim ne bodo vplivali na potek dirk, predvsem pa ne bodo ogrožali kolesarjev, sebe in drugih ljubiteljev kolesarstva, ki so bodo v živo ogledali izjemni spektakel.