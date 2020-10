»Top Ganna« do rožnate majice, Tratnik 11.

Le malo za dosežkom Verbruggheja

Jan Tratnik je izgubil čas v zaključku etape. FOTO: Leon Vidic

Lopez že končal Giro

Palermo – Italijanski kolesar(Ineos Grenadiers) je zmagovalec prve etape dirke po Italiji. Letošnji svetovni prvak iz Imole je dobil 15,1 kilometra dolg kronometer od Monreala do Palerma z drugo najvišjo povprečno hitrostjo v zgodovini vožnje na čas na tritedenskih dirkah. Slovenski kolesar(Bahrain-McLaren) je bil 11.Tratnik je bil do drugega vmesnega časa celo v boju za prvo peterico, saj je zasedal šesto mesto, ob koncu pa je izgubil nekaj časa in končal kot 11. z zaostankom 42 sekund. Drugi slovenski predstavnik,, je bil 142. z zaostankom dveh minut in 14 sekund.Izjemni Italijan z vzdevkom »Top Ganna« je preizkušnjo na Siciliji končal s časom 15:24, kar je pomenilo povprečno hitrost 58,831 km/h. S tem je zaostal le za povprečno hitrostjo Belgijcana Giru leta 2001, ko je 7,6 kilometra dolgo traso odpeljal s hitrostjo 58,874 km/h.Drugo mesto na uvodni etapi 103. dirke po Italiji je osvojil 22-letni Portugalec(Deceuninck-Quick-step), ki je zaostal za 22 sekund, mnogi pa ga že na letošnjem prvencu na tritedenskih dirkah vidijo pri samem vrhu. Tretji je bil Danec(UAE Team Emirates), ki je imel isti čas kot Portugalec.Izmed favoritov je bil pri vrhu Valižan, ki letos meri na prvo osvojitev Gira. Za Ganno je na četrtem mestu zaostal za 25 sekund, a si pred drugimi kandidati za rožnato majico po 21 etapah v Milanu nabral kar nekaj prednosti. Anglež(Mitchelton-Scott) je za zmagovalcem Toura leta 2018 zaostal za 26 sekund, Italijan(Trek-Segafredo) za minuto in šest sekund, Nizozemec(Jumbo-Visma) za minuto in 21 sekund, Danec(Astana) pa za minuto in 24 sekund.So pa organizatorji že med uvodnim kronometrom poslušali ogromno kritik zaradi slabe asfaltne površine in močnega vetra, ki je kolesarjem povzročal ogromno preglavic. Padel je denimo Kolumbijec(Astana), ki je moral končati Giro, še preden se je dobro začel.V nedeljo bo na sporedu druga etapa od Alcama do Agrigenta (149 km). Zadnji vzpon do cilja pa bo ponudil novo priložnost za favorite, da si oblečejo rožnato majico vodilnega, ki jo bo nosil Ganna.1. Filippo Ganna (Ita, Ineos Grenadiers) 15:242. Joao Almeida (Por, Deceuninck-Quick-step) + 0:223. Nikkel Bjerg (Dan, UAE Emirates) isti čas4. Geraint Thomas (VB, Ineos Grenadiers) 0:235. Tobias Foss (Nor, Jumbo-Visma) 0:316. Josef Černy (Češ, CCC) 0:367. Matteo Sobrero (Ita, NTT Pro Cycling) 0:408. Lawson Craddock (ZDA, EF Pro Cycling) 0:419. Miles Scotson (Avs, Groupama-FDJ) 0:4210. Matthias Brändle (Avt, Israel Start-up) isti čas