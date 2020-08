Tour 2021: Brest namesto Københavna

Kolesarska dirka po Franciji se bo prihodnje poletje začela v Brestu, je danes potrdil direktor Toura Christian Prudhomme. Prvotno bi uvod dirke leta 2021 moral gostiti København, a ga bo danska prestolnica zdaj gostila leta 2022.



Tour de France bo v Bretanji gostoval skoraj teden dni. Predsednik regije Loig Chesnais-Girard je dejal, da bodo tam štirje štarti in štirje zaključki dirk. »Z Bretanjo smo se o začetku Toura pogovarjali od leta 2018. Lani jeseni smo merili na leto 2022, kar bi oznanili spomladi, ampak je vmes posegla pandemija,« je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil Prudhomme.



København bo naslednje poletje gostil že štiri tekme nogometnega evropskega prvenstva, zadnjo med njimi 28. junija, zaradi česar bi bila organizacija obeh dogodkov v nekaj dneh prevelik zalogaj za mesto. Štart francoske pentlje bo tako četrtič v zgodovini v Brestu. Mesto s približno 420 tisoč prebivalci je uvodno etapo gostilo v letih 1952, 1974 in 2008. Prestolnica regije Rennes pa je začetek dirke gostila le enkrat (leta 1964). »Štirje starti so rekord za mesto, če izvzamemo Pariz,« je dejal Prudhomme.



Na potek tras bo treba sicer še počakati. Predstavitev Toura 2021 je predvidena za 29. oktober, teden dni pozneje, kot je bilo sprva načrtovano.