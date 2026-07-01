Tour 2026, 18. etapa: začetek peklenskega alpskega tridnevja

Tour 2026, 18. etapa: Voiron–Orcieres-Merlette, 185 km

Z osemnajsto etapo se začenja ekstremno zahteven tridnevni izlet v Alpe. Pot iz Voirona bo najprej vodila proti Grenoblu, tik pred mestom pa se bo obrnila proti vzhodu in začela vzpon proti Enginsu, dolg 11,4 kilometra s povprečnim naklonom 5,4 odstotka.

Vzpenjanja s tem še zdaleč ne bo konec, saj sledi dolga »lažna« ravnina vse do Saint-Nizier-du-Moucherotta, nato pa po približno desetih kilometrih vožnje po dolini še vzpon na Monteynard, dolg 9,7 kilometra s povprečnim naklonom petih odstotkov.

Po njem ne bo pravega spusta – karavana bo kar približno 55 kilometrov ostala na nadmorski višini okoli 900 metrov, medtem ko bo cesta ves čas neprestano valovila. Od kraja La Fare-en-Champsaur, ko bo do cilja ostalo še 32 kilometrov, se bo cesta skoraj brez prekinitve vzpenjala vse do same ciljne črte. Zaključni vzpon, dolg 7,1 kilometra in s povprečnim naklonom 6,7 odstotka, sicer ni izjemno strm, zato si med glavnimi favoriti ne gre obetati večjih razlik.

Etapa se začne ob 12.35, kolesarji pa bodo v cilju malo čez sedemnajsto uro popoldne.

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