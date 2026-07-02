Tour 2026, 19. etapa: Gap–Alpe d'Huez, 128 km

Čeprav bo etapa dolga le 128 kilometrov, pa gre za enega izmed najtežjih dni letošnjega Toura. Že takoj po startu kolesarje čaka vzpon na Col Bayard, dolg 5,1 kilometra s povprečnim naklonom 7,2 odstotka. Takoj po spustu sledi Col du Noyer (7,2 km, 8,5 %), nato pa še Col d'Ornon (5,4 km, 6,4 %).

A vse to bo le uvertura v vzpon, ki ga pozna sleherni oboževalec kolesarstva. Iz Bourg d'Oisansa bodo kolesarji krenili proti mitskemu Alpe d'Huezu, klancu z 21 serpentinami. Dolg je 13,8 kilometra s povprečnim naklonom 8,1 odstotka. Najtežji je ravno zadnji odsek, ko se kolesarji že pripeljejo v vas Huez, ob trasi pa se venomer zbere okrog pol milijona navijačev. Predvsem znan je nizozemski ovinek, kjer se navijači v oranžnem veselijo že nekaj dni prej, v minulih letih pa je na vzponu nastalo tudi nekaj slovenskih različic.

Prav vsakdo si želi zmagati na tem vzponu, če pa ti to uspe v rumeni majici, pa se zapišeš direktno med največja imena svetovnega kolesarstva. Zmagovalca v cilju pričakujemo med 17.15 in 17.30.

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