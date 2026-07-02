Tour 2026, 20. etapa: zadnji in najtežji dan bo okronal junaka Toura

Tour 2026, 20. etapa: Bourg-d'Oisans–Alpe d'Huez, 171 km

Predzadnja etapa bo prava alpska klasika, kot pa pritiče kraljevski etapi največje kolesarske dirke na svetu, pa bo prečkala tudi številne legendarne vzpone. Na 171 kilometrih med Bourg-d'Oisansom in Alpe d'Huezom bo karavana premagala kar 5600 višinskih metrov.

Uvodni preizkus dneva je Col de la Croix de Fer, kar 24 kilometrov dolg vzpon s povprečnim naklonom 5,2 odstotka, ki pa je zelo neenakomeren – ima veliko strmih odsekov, ki pa jim sledijo osvežujoči spusti, kar pa ne ustreza vsem. Sledi spust proti kraju Saint-Jean-de-Maurienne in nato Col du Télégraphe, 11,9 kilometra dolg vzpon pri 7,1-odstotnem povprečnem naklonu, ki je sicer zahteven že sam po sebi, a je v resnici le uvod v še precej hujše trpljenje.

Takoj za njim se cesta praktično brez vsakršnega premora nadaljuje na legendarni Col du Galibier, ki doda še 17,7 kilometra vzpenjanja pri povprečnem naklonu 6,9 odstotka in doseže vrtoglavih 2642 metrov nadmorske višine – najvišjo točko celotnega letošnjega Toura.

Sledi dolg spust proti dolini ob jezeru Lac du Chambon, kjer se začne Col de Sarenne, dolg 12,8 kilometra s povprečnim naklonom 7,3 odstotka, kjer posamezni odseki ponekod presegajo tudi dvomestne vrednosti naklona. Po njegovem vrhu bo do cilja na Alpe d'Huezu ostalo še 14,5 kilometra, a tokrat bo karavana prišla z druge strani in zato ne bomo videli legendarnega klanca.

Štart bo tokrat že ob 11.20, kolesarji pa bodo v cilju nekaj minut čez šestnajsto uro popoldne. Takrat bomo že imeli zmagovalca letošnje dirke po Franciji.

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