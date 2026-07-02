Tour 2026, 21. etapa: v Parizu spet brez sproščenega prihoda v cilj

Tour 2026, 21. etapa: Thoiry–Pariz, 130 km

Organizatorji so tudi za zaključno etapo letošnjega Toura znova vključili vzpon na Montmartre, ki je lani poskrbel za enega izmed najbolj razburljivih zaključkov zadnjih letih dirke po Franciji. Vzpon,dolg 1,1 kilometra s povprečnim naklonom 5,9 odstotka, bodo kolesarji prevozili trikrat, zadnjič pa 6,1 kilometra pred samim ciljem.

Po umirjenem začetku in številnih ceremonialnih kilometrih bo karavana po približno 50 prevoženih kilometrih prispela v Pariz, kjer bodo najprej sledili trije krogi po slovitih Elizejskih poljanah, nato pa še prvi vzpon na Montmartre. Sledi še večkratni prehod istega kroga, ki vključuje tako tlakovan vzpon kot tudi tehnično zahteven spust proti cilju, ki ga dobro pozna Matej Mohorič, lani tretji na tej etapi.

Dobil jo je Wout van Aert, ki se je uspel na Montmartru znebiti Tadeja Pogačarja in priti do prestižne etapne zmage. Slovenec je v Parizu vseeno oblekel rumeno majico, tudi letos pa bo moral skupni zmagovalec v Parizu premagati še zahtevne in selektivne kroge – za šampanjec bo tako čas šele v cilju etape. Ta se tokrat začne šele ob 16.15, konec pa pričakujemo ob 19.30.

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