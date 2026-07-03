Tour 2026: etape, rezultati v živo, vrstni red in analize

Na kolesarski dirki po Franciji bo Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) napadal že peto skupno zmago, s katero bi se vnovič zapisal v zgodovino športa. Na dirki, ki se bo z ekipno vožnjo na čas začela v Barceloni, bosta poleg njega nastopila še Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe).

V tabeli lahko v zavihku »Profil etape« poiščete napoved in profil za vsak dan posebej. Dirko po Franciji bomo na delo.si vsak dan spremljali v živo, manjkale ne bodo niti analize, zgodbe iz zakulisja in poročila s terena.



Pogovarjali smo se tako z Matejem Mohoričem kot z Janom Tratnikom, analizirali smo tekmece Tadeja Pogačarja in o načrtih pred rumeno pentljo spregovorili s športnim direktorjem pri ekipi Emiratov Andrejem Hauptmanom. Veliko kakovostnih vsebin pa bomo za vas pripravili tudi med rumeno pentljo, ko bomo prisotni tudi na velikem štartu Toura v Barceloni.