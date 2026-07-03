Tour 2026: etape, rezultati v živo, vrstni red in analize

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Na kolesarski dirki po Franciji bo Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) napadal že peto skupno zmago, s katero bi se vnovič zapisal v zgodovino športa. Na dirki, ki se bo z ekipno vožnjo na čas začela v Barceloni, bosta poleg njega nastopila še Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe).
V tabeli lahko v zavihku »Profil etape« poiščete napoved in profil za vsak dan posebej. Dirko po Franciji bomo na delo.si vsak dan spremljali v živo, manjkale ne bodo niti analize, zgodbe iz zakulisja in poročila s terena.
|Etapa v živo
|Profil etape
|Zmagovalec
|Vodilni
|1. Barcelona-Barcelona (19,7 km)
|ekipni kronometer
|2. Tarragona-Barcelona (178 km)
|hribovita
|3. Granollers–Les Angles (196 km)
|gorska
|4. Carcassonne–Foix (181,9 km)
|hribovita
|5. Lannemezan–Pau (158,3 km)
|ravninska
|6. Pau–Gavarnie-Gedre (186,2 km)
|gorska
|7. Hagetmau–Bordeaux (175 km)
|ravninska
|8. Perigueux–Bergerac (182 km)
|ravninska
|9. Malemort–Ussel (185 km)
|hribovita
|10. Aurillac–Le Lioran (167 km)
|gorska
|11. Vichy–Nevers (161,3 km)
|ravninska
|12. Magny-Cours–Chalon-sur-Saone (179,1 km)
|ravninska
|13. Dole–Belfort (205,8 km)
|hribovita
|14. Mulhouse–Le Markstein (155,3 km)
|gorska
|15. Champagnole–Plateau de Solaison (184 km)
|gorska
|16. Evian-les-Bains–Thonon-les-Bains (26 km)
|kronometer
|17. Chambery–Voiron (175 km)
|ravninska
|18. Voiron–Orcieres-Merlette (185 km)
|gorska
|19. Gap–Alpe d'Huez (128 km)
|gorska
|20. Bourg-d'Oisans–Alpe d'Huez (171 km)
|gorska
|21. Thoiry–Pariz (130 km)
|ravninska
Pogovarjali smo se tako z Matejem Mohoričem kot z Janom Tratnikom, analizirali smo tekmece Tadeja Pogačarja in o načrtih pred rumeno pentljo spregovorili s športnim direktorjem pri ekipi Emiratov Andrejem Hauptmanom. Veliko kakovostnih vsebin pa bomo za vas pripravili tudi med rumeno pentljo, ko bomo prisotni tudi na velikem štartu Toura v Barceloni.
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