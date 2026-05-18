Tour 2028 iz kraljevega mesta, termin ustreza načrtom Pogačarja

Kolesarska dirka po Franciji se bo leta 2028 znova začela v domovini. Po letošnjem začetku v Barceloni in uvodu v Edinburghu leta 2027 bo 115. izvedba Toura 24. junija 2028 krenila iz Reimsa, mesta kronanja francoskih kraljev.

Organizatorji so termin prilagodili olimpijskim igram v Los Angelesu, ki bodo potekale od 14. do 30. julija 2028. Tour se bo zato začel prej kot običajno, končal pa 16. julija, dva dni po odprtju iger v Kaliforniji.

Reims je uvodno etapo francoske pentlje gostil že leta 1956, pozneje pa še več startov in ciljev etap, nazadnje leta 2019. Celotna trasa Toura 2028 še ni znana, organizatorji so za zdaj razkrili le nekaj krajev uvodnih dni, med njimi Verdun, Metz, Thionville, Charleville-Mezieres in Epernay.

Slovenija medtem ostaja uradna kandidatka za veliki začetek Toura leta 2029. Vlada je organizatorjem že predala pismo o nameri in predlog treh uvodnih etap, od Novega mesta do Ljubljane, od Nove Gorice do Portoroža ter od Kranja do prelaza Vršič. Za gostiteljstvo se poteguje tudi Nemčija s projektom v Berlinu.