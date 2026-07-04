VIDEO: Grozljiv padec ekipe Astana na Touru, kriv je bil jašek

Na prvi etapi kolesarske dirke po Italiji smo videli tudi nekaj padcev. Že pred uradnim štartom je bil na ogrevanju na tleh nemški šprinter John Degenkolb (Picnic PostNL), v vožnji na čas pa sta jo skupila Clément Berthet (Groupama FDJ) ter eden izmed treh Slovencev na dirki Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Podbličan naj bi bil v redu, iz ekipe pa sporočajo, da ni utrpel resnejših poškodb.

Najhuje pa so jo skupili v ekipi XDS Astana, kjer so med prvim in drugim merjenjem vmesnega časa padli kar trije kolesarji. Na tleh so bili Nicolas Vinokurov, Harold Tejada in Simone Velasco, na srečo pa so vsi zaključili etapo brez večjih posledic. Vinokurov, sicer sin nekdanjega izvrstnega kolesarja in šefa Astane Alexandra Vinokurova, je na družabnih omrežjih delil posnetek padca, ki je milo rečeno grozljiv, če vemo, da so se kolesarji peljali s hitrostjo nad 50 kilometrov na uro.

Kolesarji v sinje modrih dresih so prevozili cestni jašek, zaradi katerega so izgubili nadzor nad kolesom in grdo padli po tleh. Ker se na kronometru vozi s posebnim aerodinamičnim krmilom, je nadzor nad kolesom tako še slabši in hitreje lahko pride do padca. Astana je prav zato z zaostankom več kot dveh minut končala na zadnjem mestu, Simone Velasco je skoraj zamudil časovni limit, jutrišnjo drugo etapo pa bodo začeli z nekaj manj motivacije.

»Tour smo začeli na nor način, a vsi smo na dveh nogah. Jutri se borimo dalje,« je zapisal Vinokurov. Vseeno veseli dejstvo, da so prvo etapo varno končali prav vsi kolesarji. Že jutri, ko bo na sporedu prva prava cestna etapa, lahko pričakujemo nove zaplete in kaotičen zaključek v katalonski prestolnici.