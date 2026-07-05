Jonas Vingegaard je navdušil tudi Armstronga: Kot gledalec sem zares užival

Ekipni kronometer novega formata, ki so ga gledalcem letos predstavili organizatorji dirke po Franciji, je marsikoga navdušil z izjemnimi taktičnimi boji najboljših ekip, dobre noge pa so že takoj morali pokazati tudi vsi najboljši kolesarji v boju za skupni seštevek. Podobnega mnenja so tudi nekdanji zvezdniki svetovnega kolesarstva Lance Armstrong, George Hincapie in Bradley Wiggins v podkastu The Move.

Lance Armstrong, ki je sedemkrat dobil rumeno pentljo, a je zaradi uporabe nedovoljenih poživil vse naslove izgubil, je dejal, da se je najbolj izkazala ekipa Visme Lease a Bike. Dodaja, da razlika ni bila le v moči kolesarjev, temveč predvsem v organizaciji in taktiki. »Visma je odpeljala popolno dirko. Kot gledalec sem užival, takšen začetek Toura je prava poslastica. Težko si predstavljam bolj razburljivega začetka dirke. Kolesarji so že od prve minute na skrajnih mejah svojih sposobnosti, za navijače pa je to odličen spektakel,« pravi Američan.

Nazadnje smo moštveno vožnjo na čas na Touru sicer videli leta 2019, ko je v Bruslju slavila prav Visma Lease a Bike. A trditi gre, da je bila včerajšnja izvedba veliko zanimivejša – doslej so pravila sicer velevala, da se šteje čas četrtega kolesarja iz posamezne ekipe, kar je bil prav tako velik taktični zalogaj za ekipe.

Bradley Wiggins je bil nekoč eden izmed najboljših kronometristov na svetu. FOTO: TDF

Bradley Wiggins, ki je prav tako nastopil na veliko moštvenih kronometrih, je ocenil, da se je prva etapa razpletla celo bolj v Pogačarjevo korist. »To je popoln scenarij za Pogačarja. Rumena majica že prvi dan prinaša veliko dodatnega pritiska, on pa je izgubil le nekaj sekund in ostaja v odličnem položaju,« je dejal Britanec. Slovenec si prav gotovo takoj na začetku dirke še ne želi obleči rumene majice, saj ta po koncu etape avtomatsko prinese veliko več medijskih obveznosti, četudi je te imel tudi včeraj, ko je bil oblečen v pikčasti dres. Vsi ostali kolesarji so se lahko po etapi takoj vrnili do klubskega avtobusa in šli pod tuš, medtem ko je Pogačarja čakala še dolga podelitev in dajanje izjav številnim novinarjem, katerih prva tarča je bil.

Sogovorniki so pozitivno ocenili tudi Remca Evenepoela, ki je z Red Bull Boro Hansgrohe dobro združil moči s Florianom Lipowitzem, a vseeno je Belgijec eden izmed redkih posameznikov, ki bi bil včeraj bolj v ospredju, če bi šlo za posamično vožnjo na čas. Bora je veliko časa izgubila predvsem v prvem sektorju, nato pa so bili do cilja venomer konkurenčni celo najhitrejši Vismi.