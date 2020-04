Tour bi radi imeli en mesec pozneje

Pariz - Prireditelji kolesarske dirke po Franciji si prizadevajo za prestavitev letošnje preizkušnje in ne za popolno odpoved, poroča tiskovna agencija Reuters. Zaenkrat je uraden začetek dirke še vedno 27. junij, a vse kaže na to, da ga bodo do 15. maja, ko se izteče rok za končno odločitev, prestavili za nekaj tednov. Govori se, da bodo štart v Nici prestavili na 25. julij.



Prireditelji so se o spremembi že pogovarjali z župani nekaterih štartnih in ciljnih mest ter dobili njihovo podporo. Če bodo dobili še dovoljenje zdravstvenih strokovnjakov, francoske vlade in Mednarodne kolesarske zveze (UCI), ovir za izvedbo dirke ne bo. Tour bo po mnenju mnogih bistven glede preživetja številnih ekip, katerih pokrovitelji pogojujejo svoje vložke z nastopom na njem, saj se zavedajo prepoznavnosti tritedenske preizkušnje.