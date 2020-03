Tour brez gledalcev?

Pariz - Francoska ministrica za šport Roxana Maracineanu je v pogovoru za radio France Bleu izjavila, da bi se lahko letošnja izvedba največjega vsakoletnega športnega dogodka na svetu, kolesarske dirke po Franciji, odvila brez gledalcev.



"Mislim, da je to izvedljivo. Za razliko od drugih tekmovanj Tour v svojem ekonomske modelu ne temelji na prodaji vstopnic, prihod navijačev ob progo je brezplačen. Če bodo odgovorni ljudje takrat še vedno na svojih domovih, bi si želeli gledati dirko prek TV-ekranov. Velike izgube ne bi bilo," meni ministrica.



Francoska vlada se pogovarja s podjetjem ASO, ki organizira Tour, in verjame, da bo dirko možno prirediti, to pa bi po odpovedi olimpijskih iger in evropskega prvenstva še povečalo zanimanje zanjo.



Letošnja dirka bi se morala začeti 27. junija v Nici in se končati 19. julija v Parizu. Od prve izvedbe Toura, leta 1903, kolesarji niso tekmovali le med vojnama, letos bi bila na sporedu 107. izvedba.