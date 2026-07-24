Slovenski navijači so preplavili najbolj legendaren vzpon na Touru (VIDEO)

Fausto Coppi, Bernard Hinault, Marco Pantani, Geraint Thomas, Tom Pidcock in nazadnje Demi Vollering. Malo kolesarjev se lahko pohvali z zmago na mitskem Alpe d'Huezu, po vsakem izmed njih pa je poimenovana ena izmed enaindvajsetih serpentin. Zanimivo, Francozi so idejo o številčenju serpentin pobrali pri nas na Vršiču.

Tudi tam je bilo letos na dirki po Sloveniji ogromno naših navijačev, na Alpe d'Huezu pa jih je še več. Številni so dopust planirali prav okrog dirke po Franciji, da bodo lahko danes in jutri navijali za najboljšega kolesarja vseh ta hip, morda pa tudi vseh časov. Po nekaterih ocenah se bo letos na vzponu zbralo blizu pol milijona gledalcev.

»Nikjer na Touru ni občinstvo tako številčno, tako strastno, če že ne kar noro. Veličastna gora Oisans odmeva od vseh teh vzklikov,« so nekoč zapisali pri časopisu Le Monde.

Že nekaj dni poprej so na sedmi serpentini na slovitem nizozemskem ovinku odmevale njihove največje navijaške balade, med drugim tudi pesem Maxa Verstappna. »Bilo je, kot da bi kolesaril skozi morje ljudi,« je pripovedoval Marco Pantani. Legendarni Il Pirata si še vedno lasti rekord na Alpe d'Huez, leta 1995 je porabil 36 minut in 40 sekund.

Slovenski ovinek bo nekoliko višje od nizozemskega, okrog pet kilometrov pred ciljem bo trojico naših kolesarjev pričakalo veliko dobro ogretih navijaških grl. Poleg Tadeja Pogačarja bo ogromno navijačev imel Jan Tratnik, na Alpe d'Huezu bodo tudi njegovi najbližji – žena Urša, prijatelji, družina in tudi njegovi prvi trenerji iz idrijske Sloge 1902.

Na trasi je veliko navijačev Jana Tratnika. FOTO: Leon Vidic/Delo

Alpe d'Huez je bil, odkar je Slovenija v diamantni kolesarski dobi, trikrat prizorišče zaključka etape Toura. Leta 2018 se je za visok rezultat tam boril Primož Roglič, Vincenzo Nibali pa je grdo padel, ko je s krmilom zakljukal trak fotografa. Takrat je hkrati zadnjič etapo na mitski gori dobil nosilec rumene majice, najboljši je bil poznejši skupni zmagovalec Geraint Thomas.

Še večja slovenska veselica pa je bila na vzponu leta 2022, ko je Tadej Pogačar sicer prvič izgubil dvoboj z Jonasom Vingegaardom, Primož Roglič pa je bil na pragu odstopa – naših navijačev to ni vrglo s tira in vnovič so uprizorili izjemno zabavo sredi Francije. Letos jih je, tako poročajo iz Alp, še več.

Prav tako je na vsakem koraku moč srečati znane obraze iz slovenskega športa, denimo nekdanjega izjemnega kolesarja Jureta Golčerja, s katerim se je pogovarjal Miha Hočevar.

Prvič je Alpe d'Huez cilj etape Toura gostil leta 1952, ko je zmagal Fausto Coppi, odtlej pa so tam slavili le največji kolesarji na svetu. Mednje se, sploh ker nosi majico vodilnega, želi podpisati tudi Tadej Pogačar. Etapo spremljamo v živo.