Med etapo je petnajstkrat bruhal, a je še vedno prišel do cilja

Nizozemski kolesar Daan Hoole, sicer član ekipe Decathlon CMA CGM, je imel na prvi zares gorski etapi letošnjega Toura ogromne težave z zdravstvenim stanjem. Član ekipe Lidl-Trek je med etapo večkrat bruhal, a kljub temu uspel priti preko peklenskih pirenejskih prelazov Aspin ter Tourmalet.

»Že večer prej sem začutil težave z želodcem in trebuhom. Med etapo nisem mogel zadržati ne hrane ne pijače. Moral sem jesti in piti, vendar sem vse takoj izbruhal. Zelo sem trpel, bilo je izjemno težko. Bruhal sem približno petnajstkrat,« je povedal Hoole, ki je zaradi bolezni hitro izgubljal energijo. »Etapa je bila dolga in zahtevna, porabiš ogromno kalorij. Čutil sem, kako mi zmanjkuje moči v nogah. Najpomembneje pa je, da sem prišel do cilja,« je dodal.

Pred današnjo etapo je bil vendarle nekoliko bolj optimističen. »Dobro sem prespal noč in naprej gledam pozitivno. Sledi nekaj ravninskih etap, kar je zame super. Če bi danes znova šli v hribe, bi bila zgodba povsem drugačna.«

Hoole upa, da bo v prihodnjih dneh lahko pomagal moštvenemu kolegu Olavu Kooiju, enemu glavnih favoritov za etapne zmage v sprintih. »Upam, da mu bom lahko pomagal, vendar bomo videli, kako se bom počutil. Nočem svojega položaja še poslabšati,« je sklenil Nizozemec. Kooij, ki je dobil prvo šprintersko etapo dirke, je nato včeraj končal izven prve deseterice. Hoole bo sicer tudi pomemben pomočnik Francozu Paulu Seixasu, ki se bori za visok rezultat v skupnem seštevku.

Vnovič pa smo dobili dokaz, kakšni junaki so kolesarji na največji kolesarski dirki na svetu. Novodobni vitezi se iz dneva v dan borijo v izjemno zahtevnih razmerah, tudi včeraj je bilo, denimo, v cilju preko 40 stopinj celzija. Daanu Hooleju, Tadeju Pogačarju in druščini pa to uspe tudi brez odmorov za osvežitev med etapami.