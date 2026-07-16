Avstralec na Touru ostal brez dela prsta, Vingegaardov pomočnik brez zoba

Odlični avstralski kolesar in član ekipe Pinarello Q36,5 Chris Harper včeraj ni bil del karavane na 113. dirki po Franciji. V torek je na zahtevni gorski etapi s ciljem na Le Lioranu grdo padel na spustu s prelaza Puy Mary in ostal brez dela levega palca. Na tleh je bil tudi njegov kapetan in klubski kolega Thomas Pidcock, bizarna nesreča pa se je pripetila tudi Seppu Kussu iz Visme Lease a Bike.

Avstralec je po grdem padcu, delil je tudi zelo nazorne fotografije poškodovanega prsta, navkljub velikemu razočaranju ostal dobro razpoložen. »Dobro je vsaj to, da sem zdaj deset gramov lažji. Odstop s katerekoli dirke boli, še precej bolj pa boli, ko moraš odstopiti z največje dirke na svetu. Hvala ekipi za vso podporo. Upam na hitro okrevanje in vrnitev na dirke v drugem delu sezone,« je na družabnih medijih zapisal 31-letni Avstralec. Po padcu je hitro odšel na operacijo, a jasno je bilo, da dirke ne bo nadaljeval.

Le nekaj trenutkov pred njim je bil na istem mestu na tleh tudi njegov ekipni kolega Thomas Pidcock, ki pa je uspel na spustu nato ujeti glavnino, v skupni razvrstitvi pa se je celo povzpel med deseterico. To je verjetno tudi njegov glavni cilj na tej rumeni pentlji, a sedaj je ostal brez glavnega pomočnika v najtežjih gorskih etapah, ki jih bo v zadnji tretjini dirke ogromno.

Športni direktor moštva Kurt Bogaerts je po etapi namignil, da bi lahko bil za številne padce kriv tudi apneni premaz oziroma droben material na cesti. Organizatorji so na nekaterih odsekih zaradi visokih temperatur nanesli posebno belo prevleko, ki naj bi preprečevala mehčanje asfalta, številni kolesarji pa so opozorili, da je bila podlaga zaradi tega izjemno spolzka. »Na cesti je bilo nekaj spolzkega materiala, verjetno zaradi vročine. Kolesarji tega na tistem mestu niso pričakovali,« je dejal Bogaerts.

Vingegaardovi pomočniki v težavah

Na tleh je bil tudi član Visme Lease a Bike Matteo Jorgenson, ki pa ima v teh dneh veliko več preglavic z boleznijo, ki jo je staknil. Eden pomembnejših pomočnikov Jonasa Vingegaarda v gorah ima nekaj sreče, da je zbolel ravno pred dvema lažjima ravninskima etapama, a njegova pripravljenost ostaja vprašljiva.

Več sreče v nesreči pa je imel njegov rojak in klubski kolega Sepp Kuss. Orel iz Djuranga je na etapi, ki je karavano vodila čez prelaz Tourmalet, izgubil del zoba. »Ko sem zapeljal čez oviro na cesti, sem imel v ustih bidon in pač se je zgodilo. Verjetno bom takšen do konca Toura, saj tu ni dovolj časa za obisk zobozdravnika,« je povedal izvrstni hribolazec. Med pomočniki Visme je na Touru zasijal Davide Piganzoli, ki je bil odličen že na Giru, tudi v Franciji pa Jonasu Vingegaardu nudi izjemno podporo.

Zadnja priložnost za šprint

Pred kolesarji je danes verjetno zadnja šprinterska etapa na celotni dirki, a pričakovati gre tudi močno bitko za preboj v beg. Fantje, ki drugače ne bi prišli do zmage, lahko namreč le na ta način poskusijo ukaniti šprinterske vlake, ti pa so se po zahtevnih gorskih etapah in izjemno hitrem včerajšnjem dnevu verjetno že nekoliko utrudili.