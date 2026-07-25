Velika sprememba na Touru, namesto zadnjega boja bi lahko videli šprint

Po današnji zadnji gorski etapi dirke po Franciji kolesarje jutri čaka še ena zelo zanimiva etapa s ciljem na Elizejskih poljanah. A njen potek se je zdaj močno zapletel, saj so organizatorji sporočili, da bodo kolesarji vozili po spremenjeni trasi.

Celoten potek dirke bo namreč potekal znotraj Pariza, karavana Toura tako ne bo več peljala skozi pariško predmestje Issy-les-Moulineaux. Razlog, tako navajajo odgovorni, je pomanjkanje policije in varstva v francoski prestolnici. Etapa bo tako veliko krajša, dolga bo le 89 kilometrov

A ne le to, morda bomo ostali tudi brez klanca na Montmartre v samem centru Pariza, saj se tudi tam vselej zbere ogromno navijačev, ker pa v mestu ni dovolj žandarjev, pa bi lahko ta v celoti izpadel iz programa.

Razlog so hudi požari v bližini Bordeauxa, kamor je francoska vlada napotila vse razpoložljive sile. Tako bi bili lahko gledalci prikrajšani za neverjeten spektakel, del katerega sta bila na tem vzponu lani tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious), zmagovalca pa bi odločil šprint glavnine. Vzpon na Montmartre v samem centru Pariza je lani močno razbil glavnino, spredaj pa je ostalo le nekaj najbolj drznih kolesarjev.

Nekako smo se navadili, da se na Touru dirka vsak dan in da na zadnji etapi ni več le ceremonialne vožnje do Elizejskih poljan, temveč tam gledamo spektakularne boje najbolj eksplozivnih fantov na svetu. Jutri se bo etapa sicer začela pozneje, cilj bo okrog 19. ure popoldne.