Remco Evenepoel prepričan, da lahko na Touru premaga Pogačarja

Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel je prepričan, da se lahko prihodnje leto na dirki po Franciji še resneje vključi v boj za rumeno majico. Član ekipa Red Bull Bora Hansgrohe želi prednost pred našim zvezdnikom Tadejem Pogačarjem iskati predvsem v vožnji na čas, zato se bo že prihodnji teden odpravil v Kalifornijo, kjer bo v vetrovniku preizkušal novo kronometrsko kolo. Čeprav se kolesarska sezona počasi končuje, Evenepoel še ne razmišlja o počitnicah. Belgijec, ki je letošnjo dirko po Franciji končal na drugem mestu, se želi v prihodnji sezoni še bolj približati Pogačarju. Pomemben del priprav bo namenil aerodinamiki in izboljšavam opreme, s katerimi bi lahko pridobil dragocene sekunde v vožnji na čas. »Na dopust še ne odhajam, saj bom odpotoval v Kalifornijo, kjer bomo v ...