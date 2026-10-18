Remco Evenepoel prepričan, da lahko na Touru premaga Pogačarja

Komaj čakamo na kolesarsko sezono 2027, v kateri si vnovič lahko obetamo bojev najboljših na svetu. Remco Evenepoel je prepričan, da lahko stori korak naprej.
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Belgijec se bo še bolj posvetil vožnji na čas, tudi na daljših vzponih je bil na Touru zelo prepričljiv. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel je prepričan, da se lahko prihodnje leto na dirki po Franciji še resneje vključi v boj za rumeno majico. Član ekipa Red Bull Bora Hansgrohe želi prednost pred našim zvezdnikom Tadejem Pogačarjem iskati predvsem v vožnji na čas, zato se bo že prihodnji teden odpravil v Kalifornijo, kjer bo v vetrovniku preizkušal novo kronometrsko kolo.
Čeprav se kolesarska sezona počasi končuje, Evenepoel še ne razmišlja o počitnicah. Belgijec, ki je letošnjo dirko po Franciji končal na drugem mestu, se želi v prihodnji sezoni še bolj približati Pogačarju. Pomemben del priprav bo namenil aerodinamiki in izboljšavam opreme, s katerimi bi lahko pridobil dragocene sekunde v vožnji na čas.
»Na dopust še ne odhajam, saj bom odpotoval v Kalifornijo, kjer bomo v ...
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