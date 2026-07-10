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Kolesarstvo

Bridek konec junaka Toura: Padec v rumeni majici in odstop

Pravljica norveškega kolesarja Torsteina Træena na Touru se je kmalu končala. Nosilec rumene majice je na spustu s Tourmaleta grdo padel. Danes ne bo štartakl.
Prihod nesrečnega Torsteina Træena v cilj šeste etape. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Galerija
Prihod nesrečnega Torsteina Træena v cilj šeste etape. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Matic Rupnik
10. 7. 2026 | 05:00
3:56
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Norveški zvezdnik prvih dni dirke po Franciji Torstein Træen iz ekipe Uno-X Mobility, ki smo ga dodobra spoznali v minulih dneh, ko je nosil rumeno majico vodilnega, jo je izgubil na katastrofalen način. Sprva je odpadel na prelazu Tourmalet, kjer je izgubil skoraj osem minut v primerjavi s Tadejem Pogačarjem, nato pa je ob spustu padel, ko je za kolo zapel svojega klubskega kolega in nekdanjega zmagovalca dirke po Sloveniji Andersa Hallanda Johannessena. 

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Viking, ki je prebolel raka in Pogačarju slekel rumeno majico

Tam je kar dolgo časa ležal na tleh, a se je na koncu vseeno pobral in herojsko zaključil etapo. A žal so bile posledice padca prehude in viking današnje, sicer ravninske sedme etape, ne bo štartal. Takoj ob cesti je sicer prestal pregled za pretres možganov, dodatni pregledi po zaključku etape pa so potrdili pretres možganov in večkratni zlom reber. 

»To res ni konec, ki smo si ga želeli za to rumeno pustolovščino. Torstein je ekipi podaril zgodovinski trenutek, in na to, kar je v teh dneh uspelo njemu in celotni ekipi, bomo vedno ponosni. A po nadaljnjih pregledih nocoj je bilo jasno, da ne more nadaljevati. Nositi rumeno majico na dirki po Franciji je izjemen dosežek za vsakega kolesarja in vsako ekipo. To, da jo je nosil Torstein in jo danes branil čez Tourmalet, je nekaj res posebnega. Seveda je razočaranje, da dirko zapušča na takšen način, vendar je zdaj najpomembneje, da dobi oskrbo in čas za okrevanje, ki ju potrebuje,« je dejal generalni menedžer ekipe Thor Hushovd.

Træen je majico sicer oblekel po uspešnem pobegu v četrti etapi, danes pa bi jo verjetno izgubil, tudi če ne bi padel. Norveška ekipa ima v ognju sicer še kar nekaj močnih orožij, med katerimi gre izpostaviti lanskega zmagovalca etape v Toulousu Jonasa Abrahamsena, danskega državnega prvaka Magnusa Corta, nekdanjega zmagovalca klasike Omloop Nieuwsblad Sørena Wærenskjolda ter lani šestouvrščenega v skupnem seštevku Tobiasa Hallanda Johannessena, ki je po včerajšnji etapi trinajsti. 

Takole je po Thoru Hushovdu in Alexandru Kristoffu postal tretji Norvežan v rumeni majici na Touru. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
Takole je po Thoru Hushovdu in Alexandru Kristoffu postal tretji Norvežan v rumeni majici na Touru. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Kje je meja med borbenostjo in zdravjem?

Poraja pa se vprašanje, kako so lahko zdravniki Norvežanu dovolili nastop, čeprav je bil vidno poškodovan, vožnja s pretresom možganov pa ima seveda lahko še resnejše posledice, kot se zdi na prvi pogled. 

Javnost je sicer pred dnevi razburil predvsem padec Alexa Molenaarja. Nizozemski kolesar španske povabljene ekipe Caja Rural Seguros RGA je na šprinterskem obračunu v Pauju zelo grdo poletel na tla in za trenutek celo izgubil zavest. Vseeno so ga zdravniki po padcu pregledali in ocenili, da lahko pelje do cilja, čeprav se padca sam sploh ni spomnil. Prav tako je včeraj sicer odstopil tudi Belgijec Cian Uijtdebroeks, ki je v dresu Movistarja v enem najhujših vročinskih valov zadnjih let več dni vozil z vročino. 

Ob vse višji ravni dirkanja, vse hujših padcih in ob vse ekstremnejših vremenskih razmerah se bo tako zelo kmalu potrebno pogovoriti o zdravniški oskrbi na dirkah samih. Zdravniki, čeprav kolesarji verjetno želijo nadaljevati, pogosto dovolijo nadaljevanje, čeprav je poškodba tekmovalca prehuda. Spomnimo se, kako je pred leti na evropskem prvenstvu Švicar Stefan Küng ciljno črto prečkal krvav po obrazu in s povsem razlomljeno čelado. 

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