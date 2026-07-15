  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Zmagal najtežji kolesar na Touru, Tadej Pogačar: Podelal sem se v hlače

Na dirki po Franciji smo videli napet šprinterski obračun, Tadej Pogačar je skoraj padel. Zmage se je presenetljivo razveselil Norvežan.
Tadej Pogačar v pogovoru s svojim velikim rivalom Jonasom Vingegaardom. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
Galerija
Tadej Pogačar v pogovoru s svojim velikim rivalom Jonasom Vingegaardom. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
Matic Rupnik
15. 7. 2026 | 18:43
15. 7. 2026 | 19:25
4:09
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Norveški kolesar Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) je na enajsti etapi dirke po Franciji prišel do največjega uspeha v svoji športni karieri. Z zvitim šprintom je ukanil vse najboljše fante ter tako norveškemu moštvu privozil drugo etapno zmago v klubski zgodovini, potem ko je bil lani v Toulousu najboljši Jonas Abrahamsen. Kolesarji so sicer prevozili najhitrejšo etapo v zgodovini rumene pentlje, ta je znašala kar 50,91 kilometra na uro. 

image_alt
Glasna manjšina ne bo utišala Tadeja Pogačarja

V tradicionalnem vikinškem slogu Wærenskjold v cilju ni kazal pretiranih čustev, to pa ne velja za generalnega menedžerja ekipe Uno-X Mobility Thora Hushovda, ki je bil izjemno razpoložen. Norvežan, ki je sicer lani dobil klasiko Omloop Nieuwsblad, je v cilju dejal, da zmaga na Touru odtehta ves trud. »Ta zmaga mi pomeni vse, je največja v moji karieri. Ko sem prišel sem, sem vedel, da je tu nekaj kolesarjev, ki so hitrejši. Upal sem na srečen razplet in dober sprint, saj je potem vse mogoče. Včasih res verjamem vase, večkrat pa se počutim preveč utrujeno. Malce noro je, da se je to zgodilo danes, ko sem na začetku etape padel, potem pa sem se počutil res obupno,« je povedal Viking, ki je dokazal, da v kaotičnih zaključkih močne noge niso dovolj za uspeh, potrebne je tudi veliko dirkaške inteligence. 

Veliko veselje norveške ekipe. FOTO: Tim De Waele/AFP
Veliko veselje norveške ekipe. FOTO: Tim De Waele/AFP

Sicer gre za tako najvišjega kot tudi najtežjega kolesarja na Touru. Visok je 192 centimetrov, telesna teža 92 kilogramov pa mu v gorah resda povzroča nekaj težav, a danes je bilo vse poplačano z veliko zmago. 

Letošnja dirka po Franciji je za ekipo, ki je sestavljena le iz norveških in danskih kolesarjev, v podporni ekipi pa je tudi nekaj Slovencev, neverjetna. Sprva je v začetnih etapah rumeno majico nosil Torstein Traæen, nato je bil Tobias Halland Johannessen v nedeljski etapi drugi, zdaj pa so po uspešnem pobegu Jonasa Abrahamsna prišli do druge zmage na rumeni pentlji. 

Tadej Pogačar je bil skoraj na tleh

Tudi za Tadejem Pogačarjem pa ni prav enostaven dan. V cilju je priznal, da je bil skoraj na tleh. »Etapa ni bila lahka, a je bila vsaj kratka. Morali smo le paziti nase, četudi sem se znašel v trenutku, ko sem povozil bidon in skoraj pristal na tleh. Skoraj sem se podelal v hlače in sem se že videl na tleh, a mi je nekako uspelo ostati pokonci,« je povedal slovenski zvezdnik. 

Na tako težki dirki, kot je dirka po Franciji, se lahko prav vsak dan zgodi nekaj nepredvidljivega, kar bi lahko tudi Pogačarju odvzelo možnost skupne zmage. »Vsak dan je treba biti pazljiv. Lepo je imeti takšne dni na kolesu, a vseeno moraš ostati osredotočen na vsakem koščku ceste. Kolesarji so začeli verjeti, da lahko tudi v takšnih etapah iz pobega zmagajo. V pobegu se tako znajdejo močni kolesarji, ki dobro sodelujejo, zato smo v glavnini hitri, saj jih je treba ujeti. Poleg tega je danes pihal še veter v hrbet,« je organizatorjem v cilju povedal prvi kolesar sveta. 

Jasper Philipsen je bil diskvalificiran. FOTO: Loic Venance/AFP
Jasper Philipsen je bil diskvalificiran. FOTO: Loic Venance/AFP

Če v skupnem seštevku danes ni prišlo do večjih razlik, pa je boj v razvrstitvi šprinterjev izjemno napet. Mads Pedersen (Lidl-Trek) ima sicer že 43 točk naskoka pred Biniamom Girmayjem (NSN Cycling), tretji Tim Merlier (Soudal Quick-Step) pa zaostaja že 94 točk. Jutri bi lahko imeli najhitrejši fantje še zadnjo priložnost za dokazovanje, saj bodo v tretjem tednu prav vse etape za njim pretežke. 

 

 

 

 

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Glasna manjšina ne bo utišala Tadeja Pogačarja

Slovenski šampion se ob veliki prevladi sooča tudi z negodovanjem nekaterih navijačev. Nad Merckxa z udarci.
Miha Hočevar 15. 7. 2026 | 15:40
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
11. etapa

Wærenskjold presenetil še samega sebe na najhitreši etapi v zgodovini Toura

Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility) je bil najbolj iznajdljiv v zelo nenavadnem sprintu.
Miroslav Cvjetičanin 15. 7. 2026 | 15:04
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour de France

Pogačar je šampionsko odpeljal tudi brez radijske povezave

Slovenski kolesarski as je v 10. etapi dirke po Franciji ponovno sijajno improviziral in še povečal prednost pred tekmeci.
Rok Tamše 15. 7. 2026 | 12:45
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Furs

Najvišje prijavljene plače nižje kot leto prej, rekorder ima tri milijone evrov

Med deseterico najvišjih bruto plač je letos osem prejemnikov preseglo milijon evrov bruto.
Pija Kapitanovič 15. 7. 2026 | 09:28
Preberite več
Premium
Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

Znanstvenofantastična romanca se dogaja v Planici

Igor Harb: Prvencu je dodal ljubezen, da zgodba o potovanju na Mars ne bi bila dolgočasna
Zdenko Matoz 14. 7. 2026 | 06:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Obisk v Ukrajini

Janša že v Kijevu, z obiskom Ukrajine zaokrožuje diplomatsko ofenzivo

Premierova pot sovpada z napovedjo Slovenije, da bo napadeni državi namenila dodatnih 50 milijonov dolarjev vojaške pomoči.
Jure Kosec 15. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Horoskop

Dnevni horoskop za sredo, 15. julija 2026

Priložnosti za rast in priznanje na poslovnem področju. Zvezde danes nagrajujejo jasnost, pogovor in premišljeno akcijo.
15. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
13. 7. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
14. 7. 2026 | 07:50
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Razno
PRIHODNOST

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
15. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Dodatno zdravstveno zavarovanje

Ljudje iščejo predvsem hitro pot do diagnoze

Pri sklepanju dodatnega zdravstvenega zavarovanja se je treba pogovoriti s svetovalcem in seznaniti s pogoji koriščenja.
Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Povezujejo jih športna kultura, slovenski ponos in ekipni duh

Pivovarna Laško Union bo tudi prihodnja štiri leta podpirala slovensko košarko in sodelovala v projektu EuroBasket 2029.
Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

Tour 2026Tadej Pogačardirka po FrancijiTour de France

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Pot v Kijev

Janša se je Ukrajincem zahvalil za požrtvovalnost

Premierov obisk je sovpadel z naznanitvijo novega obrambnega partnerstva med Evropsko unijo in žrtvijo ruske agresije.
Jure Kosec 15. 7. 2026 | 19:17
Preberite več
Šport  |  Tenis
Tenis

Tamara Zidanšek v Romuniji že v četrtfinalu

Slovenska teniška igralka je premagala višje postavljeno Anno Bodnar iz Madžarske, čeprav je šlo za nadvse izenačen dvoboj.
15. 7. 2026 | 19:05
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Zmagal najtežji kolesar na Touru, Tadej Pogačar: Podelal sem se v hlače

Na dirki po Franciji smo videli napet šprinterski obračun, Tadej Pogačar je skoraj padel. Zmage se je presenetljivo razveselil Norvežan.
Matic Rupnik 15. 7. 2026 | 18:43
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Spremljamo v živo

V živo:      V živo: Messi proti Angliji za drugo finalno vstopnico

Na svetovnem prvenstvu v nogometu je vse pripravljeno na drugi polfinalni obračun med Anglijo in Argentino.
Matic Rupnik 15. 7. 2026 | 18:04
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Hiša, v kateri stopnišče ni le prehod, ampak srce doma

Iz zahtevnega tlorisa je nastal svetel družinski dom, kjer stopnišče povezuje kuhinjo, jedilnico in dnevni prostor ter skriva več funkcij.
Aleksandra Zorko 15. 7. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Zmagal najtežji kolesar na Touru, Tadej Pogačar: Podelal sem se v hlače

Na dirki po Franciji smo videli napet šprinterski obračun, Tadej Pogačar je skoraj padel. Zmage se je presenetljivo razveselil Norvežan.
Matic Rupnik 15. 7. 2026 | 18:43
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Spremljamo v živo

V živo:      V živo: Messi proti Angliji za drugo finalno vstopnico

Na svetovnem prvenstvu v nogometu je vse pripravljeno na drugi polfinalni obračun med Anglijo in Argentino.
Matic Rupnik 15. 7. 2026 | 18:04
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Hiša, v kateri stopnišče ni le prehod, ampak srce doma

Iz zahtevnega tlorisa je nastal svetel družinski dom, kjer stopnišče povezuje kuhinjo, jedilnico in dnevni prostor ter skriva več funkcij.
Aleksandra Zorko 15. 7. 2026 | 18:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
15. 7. 2026 | 10:14
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
9. 7. 2026 | 14:18
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
13. 7. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo