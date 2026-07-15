Zmagal najtežji kolesar na Touru, Tadej Pogačar: Podelal sem se v hlače

Norveški kolesar Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) je na enajsti etapi dirke po Franciji prišel do največjega uspeha v svoji športni karieri. Z zvitim šprintom je ukanil vse najboljše fante ter tako norveškemu moštvu privozil drugo etapno zmago v klubski zgodovini, potem ko je bil lani v Toulousu najboljši Jonas Abrahamsen. Kolesarji so sicer prevozili najhitrejšo etapo v zgodovini rumene pentlje, ta je znašala kar 50,91 kilometra na uro.

V tradicionalnem vikinškem slogu Wærenskjold v cilju ni kazal pretiranih čustev, to pa ne velja za generalnega menedžerja ekipe Uno-X Mobility Thora Hushovda, ki je bil izjemno razpoložen. Norvežan, ki je sicer lani dobil klasiko Omloop Nieuwsblad, je v cilju dejal, da zmaga na Touru odtehta ves trud. »Ta zmaga mi pomeni vse, je največja v moji karieri. Ko sem prišel sem, sem vedel, da je tu nekaj kolesarjev, ki so hitrejši. Upal sem na srečen razplet in dober sprint, saj je potem vse mogoče. Včasih res verjamem vase, večkrat pa se počutim preveč utrujeno. Malce noro je, da se je to zgodilo danes, ko sem na začetku etape padel, potem pa sem se počutil res obupno,« je povedal Viking, ki je dokazal, da v kaotičnih zaključkih močne noge niso dovolj za uspeh, potrebne je tudi veliko dirkaške inteligence.

Veliko veselje norveške ekipe. FOTO: Tim De Waele/AFP

Sicer gre za tako najvišjega kot tudi najtežjega kolesarja na Touru. Visok je 192 centimetrov, telesna teža 92 kilogramov pa mu v gorah resda povzroča nekaj težav, a danes je bilo vse poplačano z veliko zmago.

Letošnja dirka po Franciji je za ekipo, ki je sestavljena le iz norveških in danskih kolesarjev, v podporni ekipi pa je tudi nekaj Slovencev, neverjetna. Sprva je v začetnih etapah rumeno majico nosil Torstein Traæen, nato je bil Tobias Halland Johannessen v nedeljski etapi drugi, zdaj pa so po uspešnem pobegu Jonasa Abrahamsna prišli do druge zmage na rumeni pentlji.

Tadej Pogačar je bil skoraj na tleh

Tudi za Tadejem Pogačarjem pa ni prav enostaven dan. V cilju je priznal, da je bil skoraj na tleh. »Etapa ni bila lahka, a je bila vsaj kratka. Morali smo le paziti nase, četudi sem se znašel v trenutku, ko sem povozil bidon in skoraj pristal na tleh. Skoraj sem se podelal v hlače in sem se že videl na tleh, a mi je nekako uspelo ostati pokonci,« je povedal slovenski zvezdnik.

Na tako težki dirki, kot je dirka po Franciji, se lahko prav vsak dan zgodi nekaj nepredvidljivega, kar bi lahko tudi Pogačarju odvzelo možnost skupne zmage. »Vsak dan je treba biti pazljiv. Lepo je imeti takšne dni na kolesu, a vseeno moraš ostati osredotočen na vsakem koščku ceste. Kolesarji so začeli verjeti, da lahko tudi v takšnih etapah iz pobega zmagajo. V pobegu se tako znajdejo močni kolesarji, ki dobro sodelujejo, zato smo v glavnini hitri, saj jih je treba ujeti. Poleg tega je danes pihal še veter v hrbet,« je organizatorjem v cilju povedal prvi kolesar sveta.

Jasper Philipsen je bil diskvalificiran. FOTO: Loic Venance/AFP

Če v skupnem seštevku danes ni prišlo do večjih razlik, pa je boj v razvrstitvi šprinterjev izjemno napet. Mads Pedersen (Lidl-Trek) ima sicer že 43 točk naskoka pred Biniamom Girmayjem (NSN Cycling), tretji Tim Merlier (Soudal Quick-Step) pa zaostaja že 94 točk. Jutri bi lahko imeli najhitrejši fantje še zadnjo priložnost za dokazovanje, saj bodo v tretjem tednu prav vse etape za njim pretežke.