FOTO:Tour in Tokio velika izziva Primoža Rogliča?

Za selektorja Andreja Hauptmana je 2019 slovensko kolesarsko leto presežkov. FOTO: Jure Eržen/Delo

Na Ljubljanskem gradu se danes vrti od zvezd. Kolesarskih, saj slovenska krovna organizacija tistih, ki najbolje vrtijo pedala pri nas, prireja tradicionalni večer zvezd, na katerem bo podelila priznanja najboljšim v iztekajočem se letu. Najbolj sijoča zvezda med vsemi pa je kajpak, številka ena na svetovni jakostni lestvici, ki bo pred svečanostjo na voljo tudi slovenski sedmi sili.Slovensko kolesarstvo ima letos kaj pokazati, za njim je najuspešnejša sezona v zgodovini, v kateri so naši cestni kolesarji slavili 34 zmag na kategoriziranih dirkah, od tega okroglih 20 na dirkah najvišje ravni, v svetovni seriji.»Že zadnje tri tri sezone opozarjam, da ne vsaka sezona tako uspešna, kot je bila zadnja, vendar so nato vedno sledila še plodnejša tekmovalna leta, zato bom to pot raje tiho. Za nami je gotovo sanjska sezona, Roglič je slavil ogromno zmag, imamo prvega na svetovni lestvici. Za nameček se je tudiizkazal z izjemnimi zmagami in nastopi. Mejniki so padali drug za drugim, prvič smo imeli kolesarja na zmagovalnem odru tritedenske dirke, prvič smo nato dobili še zmagovalca tritedenske dirke, za nameček smo še prvič videli dva Slovenca skupaj na odru za zmagovalce. To je bilo leto presežkov, za prihodnje leto, v katerem nas čakajo tako olimpijske igre kot svetovno in evropsko prvenstvo, pa si želim, da se nam tudi na reprezentančnem programu vse poklopi,« se je slovenski selektorrad spomnil dosežkov rojakov v zadnjih 10 mesecih in se zazrl v olimpijsko prihodnost.Tokio bo izjemna priložnost za slovenske kolesarje, saj je trasa, ki bo karavano popeljala tudi po obronkih gore Fudži, izjemno zahtevna in pisana na kožo tako Rogliču kot Pogačarju, ki jima bosta na Japonskem, če ne bo poškodb ali drugih presenečenj, bržkone družbo delalaZa naše najboljše, ki nosijo drese največjih ekip v svetovni seriji, pa OI kajpak ne bodo edini veliki cilj v letu 2020. Roglič, ki je bil letos 3. na Giru in 1. na Vuelti, bo bržkone o tem spregovoril na današnji novinarski konferenci, ki jo bomo spremljali v živo. Najverjetneje pa se spogleduje s Tourom 2020. »Tour je le Tour, všeč so mi številne druge dirke, vendar moramo priznati, da nobena druga ni takšna kot dirka po Franciji. Najbolj si želim osvojiti rumeno majico,« že nekaj časa velikega kariernega cilja ne skriva Zasavec, ki je pred slabim mesecem dni dopolnil 30 let.