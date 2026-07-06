Tadeja Pogačarja bi lahko v Pirenejih ustavili gozdni požari

Tretja etapa dirke po Franciji bo kolesarje iz Katalonije popeljala v njeno domovino, to pa lahko pomeni le eno stvar – Pireneje. Na 195,9-kilometrski tretji etapi s 3900 višinci si lahko obetamo prvi boj favoritov za skupni rezultat, čeprav večjih razlik vendarle ne gre pričakovati.

Načrte so kolesarjem skoraj prekrižali gozdni požari, ki naj bi v departmaju Pyrénées-Orientales doslej uničili okrog 1500 hektarjev površin. Ti divjajo okrog 70 kilometrov od cilja v Les Anglesu, cesta, ki v mesto vodi po francoski strani, pa je zaprta, zato da lahko po njej nemoteno vozijo gasilna in preostala reševalna vozila. Organizatorji so po včerajšnji etapi, ki jo je v velikem slogu dobil Mehičan Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG), zatrdili, da bodo naredili vse, da se bodo lahko kolesarji danes nemoteno borili za prestižno zmago.

Na zadnjih štiridesetih kilometrih etape tako ob trasi zaradi varnosti ne bo dovoljeno spremljati etape, prav tako pa bo odmor dobila karavana spremljevalnih oglasnih vozil, ki se po trasi pelje nekaj ur pred kolesarji.

Nevarnost požarov dodatno povečuje še močan vročinski val, ki spremlja začetek letošnjega Toura in ki bi vrhunec lahko doživel v četrti, peti in šesti etapi. Francoske oblasti so pred začetkom dirke opozorile, da bi lahko bile posamezne etape odpovedane tudi v primeru razglasitve najvišje stopnje vročinskega alarma.

Cycling - Tour de France - Stage 2 - Barcelona to Tarragona - Barcelona, Spain - July 5, 2026 Fans of UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro react during stage 2 REUTERS/Gonzalo Fuentes Foto Gonzalo Fuentes Reuters

Srdita bitka za preboj v beg

Že sam začetek etape bo zelo selektiven. V prvih 29 kilometrih praktično ni ravninskega odseka, zato bomo dolgo spremljali bitko za preboj v beg, kjer bodo končali le najmočnejši fantje. Že zgodnji vzpon na Côte de Sant Feliu de Codines (8,1 km, 4,5 %) ponuja priložnost najmočnejšim ubežnikom, da si ustvarijo prednost pred glavnino.

Tour 2026, 3. etapa. FOTO: TDF

Najzahtevnejši vzpon dneva bo Col de Toses (10,4 km, 6,1 %), pri katerem zadnji štirje kilometri v povprečju dosegajo kar devetodstotni naklon. Sledita še dolgi Col du Calvaire (15,1 km, 4,1 %) in zaključni vzpon proti Les Anglesu. Čeprav zadnji klanec na papirju ni posebej zastrašujoč, pa se v zadnjih 1,8 kilometra tehnično zahtevna cesta vzpenja s povprečnim naklonom 7,3 odstotka.

Kdo bo lovil?

Zanimivo bo videti, ali bosta ekipi Visma Lease a Bike z rumenim Jonasom Vingegaardom ter UAE Emirates s Tadejem Pogačarjem in Isaacom del Torom, poskušali nadzorovati ritem etape. V tem primeru ubežniki ne bodo imeli nikakršnih možnosti za uspeh in videli bomo pravo revanšo včerajšnjega boja v Barceloni. Če pa bodo do priložnosti prišli ubežniki, pa obstaja mnogo scenarijev.

Zanimivo bo videti, kateri kolesarji se bodo poskušali prebiti v pobeg, a fantje, kot so Alex Baudin (EF Education Easypost), Sergio Higuita (XDS Astana), Javier Romo (Movistar), Quinn Simmons (Lidl-Trek) in Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) bi lahko prišli do priložnosti za lastno dokazovanje.