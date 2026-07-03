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Kolesarstvo

(VIDEO) Zgodovinski Tour: Pogačar lovi peto zmago, Čerin obudil spomine

Pred 113. dirko Tour de France se prepletata dva slovenska mejnika: Tadejev naskok na večnost in spomini Primoža Čerina na pionirski nastop pred 40 leti.
Tadej Pogačar je s kolegi iz ekipe dva dni pred štartom dirke treniral v Castelldefelsu blizu Barcelone. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
Galerija
Tadej Pogačar je s kolegi iz ekipe dva dni pred štartom dirke treniral v Castelldefelsu blizu Barcelone. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
Miha Hočevar
3. 7. 2026 | 06:00
1:39
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Pred štartom 113. kolesarske dirke Tour de France v Barceloni je v ospredju slovenski as Tadej Pogačar, ki lovi svojo peto zmago in mesto med največjimi v zgodovini dirke.

Ob tem se odpira tudi pogled nazaj: na Primoža Čerina, prvega Slovenca po drugi svetovni vojni na Touru, ki se še danes živo spominja prihoda v Pariz in veličine Elizejskih poljan.

Primož Čerin je razkril, kako zelo drugačen je bil Tour pred 40 leti: brez natančnih meritev, sodobne podpore in dolgoročnega načrtovanja, saj je za nastop izvedel le dva tedna pred dirko.FOTO: Marko Feist
Primož Čerin je razkril, kako zelo drugačen je bil Tour pred 40 leti: brez natančnih meritev, sodobne podpore in dolgoročnega načrtovanja, saj je za nastop izvedel le dva tedna pred dirko.FOTO: Marko Feist

Čerin je razkril, kako zelo drugačen je bil Tour pred 40 leti: brez natančnih meritev, sodobne podpore in dolgoročnega načrtovanja, saj je za nastop izvedel le dva tedna pred dirko. »Takrat res veš, da si v bistvu naredil nekaj posebnega,« pove o trenutku, ko so si kolesarji po cilju čestitali.

Miha Hočevar in Primož Čerin FOTO: Marko Feist
Miha Hočevar in Primož Čerin FOTO: Marko Feist

V pogovoru oceni tudi letošnji razplet. Pogačar je po njegovem mnenju prvi favorit, z močno ekipo in sposobnostjo, da tekmecem poruši še tako natančen načrt.

Dotaknil se je tudi Pogačarjevih največjih tekmecev Jonasa Vingegaarda, Remca Evenepoela, mladih izzivalcev, vloge Jana Tratnika in Mateja Mohoriča ter negotove prihodnosti Primoža Rogliča, za katerega upa, da še ni odpeljal zadnje velike zgodbe.

Slovenski as bo lovil svojo peto zmago na Touru, na katerega prihaja v izvrstni formi. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Slovenski as bo lovil svojo peto zmago na Touru, na katerega prihaja v izvrstni formi. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

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