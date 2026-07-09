Tour se od Pirenejev poslavlja prek dveh legendarnih prelazov

Šesta etapa od Paua do Gavarnie-Gèdre. Kolesarje na 186,2 kilometra dolgi etapi čaka kar 4.100 višinskih metrov, zato bo dan pisan na kožo najboljšim hribolazcem in favoritom za skupno zmago.

Iz Paua proti Pirenejem

Pau bo gostil start etape že 68. v zgodovini Toura, kar potrjuje njegov status enega najbolj tradicionalnih gostiteljev največje kolesarske dirke na svetu. Čeprav se etapa začne na razmeroma položnem terenu, se pravo dogajanje začne šele po prečkanju krajev Lourdes in Bagnères-de-Bigorre, ko karavana prispe v Arreau, pod vznožje prelaza Col d'Aspin.

Že uvodnih 106 kilometrov ni povsem ravninskih. Na poti do prvega velikega vzpona sta dva gorska cilja:

Côte de Loucrup – 1,9 km s povprečnim naklonom 7,1 odstotka,

Côte de Mauvezin – 3 km s povprečnim naklonom 6,8 odstotka.

Najprej Aspin, nato legendarni Tourmalet

Col d'Aspin je dolg 12 kilometrov in ima povprečni naklon 6,5 odstotka. Prvi del vzpona je zmeren, nato pa se cesta občutno postavi pokonci. Najstrmejši kilometer doseže 9,5-odstotni naklon, v drugi polovici vzpona pa se nakloni večinoma gibljejo okoli osmih odstotkov.

Trasa 6. etape Toura je prava gorska poslastica. FOTO: Infografika Delo

Po spustu v Saint-Marie-de-Campan sledi eden najbolj znamenitih prelazov v zgodovini Toura - Col du Tourmalet.

Tourmalet je dolg 17,1 kilometra s povprečnim naklonom 7,3 odstotka in velja za precej zahtevnejšo različico Aspina. Posebej napornih je zadnjih deset kilometrov, kjer se nakloni skoraj neprekinjeno gibljejo med devetimi in desetimi odstotki. Prav na teh dveh mitskih vzponih se lahko dirka za rumeno majico znova močno razživi.

Zgodovinski cilj pod Cirque de Gavarnie

Po spustu v Luz-Saint-Sauveur se etapa še ne bo končala. Kolesarji bodo zavili proti Gavarnie-Gèdre, kjer bo Tour gostoval prvič v svoji zgodovini.

Zaključni vzpon ni posebej strm, je pa zaradi dolžine dovolj zahteven, da lahko odloči o etapnem zmagovalcu. Dolg je 18,7 kilometra, povprečni naklon pa znaša 3,7 odstotka. Večji del ceste se zmerno vzpenja skozi ozko gorsko dolino, šele po prehodu skozi Gèdre postane nekoliko zahtevnejši, vendar brez izrazito strmih odsekov.

Včerajšnji zmagovalec Olav Kooij je presenetil s hitrostjo v zaključnem sprintu glavnine. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

Čeprav zaključni kilometri niso tako brutalni kot Aspin ali Tourmalet, bodo številni napadi favoriziranih kolesarjev verjetno prišli že na obeh slovitih prelazih. Zadnji vzpon bo nato ponudil priložnost za dokončno razvrstitev med najboljšimi in zadnje obračune pred slovesom od Pirenejev.

Če bo tudi tokrat v ospredju boj za rumeno majico, bi lahko bila šesta etapa ena ključnih preizkušenj prvega tedna Toura, saj združuje dva najbolj znamenita pirenejska prelaza in cilj, ki ga dirka obiskuje prvič.

Baptiste Veistroffer je včeraj sam bežal kar 146 kilometrov. FOTO: Jeff Pachoud Afp

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri