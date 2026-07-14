Hotel je bil tako slab, da sta zvezdnika na Touru prenočila na prostem

Dirka po Franciji je največja kolesarska preizkušnja na svetu, hkrati pa najdlje trajajoča športna prireditev, na kateri so športniki aktivni prav vsak dan, seveda z izjemo dveh dni za počitek. Prav zato bi si marsikdo mislil, da kolesarji med Tourom bivajo v luksuznih in glamuroznih hotelih, kjer je zanje optimalno poskrbljeno, a pogosto ni tako.

Pred današnjo peklensko etapo s ciljem v Le Lioranu, ko si na dan Bastilje gre obetati spektakularne boje za zmago, so kolesarji na prosti dan bivali v okolici Cantala, kjer so imeli veliko težav s preslabimi hoteli. To sta na lastni koži izkusila norveška brata iz ekipe Uno-X Mobility, Tobias in Anders Halland Johannessen. Ob prvem prihodu v sobo je eden od njiju objavil posnetek, na katerem so v sobi vidni prah, plesen in pajčevine z njihovimi »lastniki«.

A vikinga sta se hitro znašla. Svetla točka hotela je bil namreč velik balkon z lepim razgledom, zato sta vzmetnici preprosto povlekla tja in prespala na prostem. »Improviziraj, prilagodi se, premagaj. Notranjost hotela je vprašljiva, zunanjost pa res čudovita,« je zapisal Tobias, Anders, sicer bivši zmagovalec dirke po Sloveniji, pa je dodal: »To noč si sobo deliva z vsemi ljudmi na svetu, ki spijo na prostem.«

Težave s hotelom naj bi imeli tudi v ekipi UAE Emirates – prvi kolesar sveta in nosilec rumene majice Tadej Pogačar je z moštvenimi kolegi bival v hotelu brez klimatske naprave. Hotele sicer ekipam zagotovi organizator, torej ASO, zato se lahko kakovost prenočišč iz dneva v dan razlikuje. V razmeroma majhnem kraju je težko zagotoviti tako veliko prenočišč, seveda pa imajo kolesarji in njihove ekipe pogosto prednost pred organizatorji in novinarji.

Pogačar si v revanši spet želi ozemlje pridobiti na svojo stran

Na Touru je sicer na največji francoski praznik venomer zanimiva etapa. Tako bo tudi letos, ko si številni obetajo revanšo etape iz leta 2024, ko je Tadej Pogačar sprva napadel in si pridobil prednost, nato pa ga je Jonas Vingegaard ujel in v ciljnem sprintu premagal.

Slovenec je po letih 2022 in 2023, ko ga je Danec prehitel, na vseh prizoriščih nato želel zmagati, da bi kot pravi zvezdnik dokazal, da je sedaj zares boljši. In čeprav bodo vsi Francozi danes izjemno motivirani, si gre obetati novega velikega rezultata svetovnega prvaka, ki si že pred zadnjim tednom, v katerem se seveda lahko zgodi marsikaj, želi zagotoviti varno prednost pred tekmeci.

Še bolj kot v boju za rumeno pa bo zanimivo v boju za skupno tretje mesto. Zanj se bori veliko kolesarjev, po pravi mali sagi na Tourmaletu pa bomo danes dobili novo epizodo razburljivega sodelovanja Remca Evenepoela in Floriana Lipowitza v dresu Red Bull Bore Hansgrohe.

Prav gotovo imata visoka pričakovanja tudi Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) in Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), številni pa kar nekoliko pozabljajo na dvojico iz Lidl Treka, Juana Ayusa ter Mathiasa Skjelmoseja. Znana imena si gre obetati tudi v pobegu, zelo motiviran je denimo Richard Carapaz (EF Education EasyPost), videli pa bomo tudi, ali bosta po spancu pod zvezdami kaj več zagona dobila norveška brata Johannessen.